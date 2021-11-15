Floyd Mayweather ile Conor McGregor maçı için 50 Cent devrede

White, ESPN'e şunları söyledi: "McGregor vs Mayweather'a olan talebi hissettim. Bu yüzden bu maçla ilgili konuşmaya başladık. New York'ta 50 Cent'e rastladım ve 'Floyd senin oğlunla dövüşmek istiyor' dedi. Ben de ona 'Oğlum kim?' dedim. İrlandalı çocuk.. Onu yine yeneceğiz' dedi. Ardından ona 'Siz delirmişsiniz' dedim. 50 Cent bana, 'Ciddiyim. Onu şimdi arayacağım'dedi ve aradı."





