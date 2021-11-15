Floyd Mayweather ile Conor McGregor maçı için 50 Cent devrede

Haberler 15.11.2021 - 11:28
Son olarak 2017 yılında karşılaşan Floyd Mayweather ve UFC efsanesi Conor McGregor maçıyla ilgili şarkıcı 50 Cent devreye girdi.
UFC başkanı Dana White, Mayweather'ın uzun zamandır arkadaşı olan 50 Cent ile bir toplantı yaptığını ifade etti.
Yapılan toplantının ardından flaş açıklamalarda bulunan Dana White, 50 Cent'in Mayweather-McGregor maçı için görüşmeleri başlattığını söyledi.
White, ESPN'e şunları söyledi: "McGregor vs Mayweather'a olan talebi hissettim. Bu yüzden bu maçla ilgili konuşmaya başladık. New York'ta 50 Cent'e rastladım ve 'Floyd senin oğlunla dövüşmek istiyor' dedi. Ben de ona 'Oğlum kim?' dedim. İrlandalı çocuk.. Onu yine yeneceğiz' dedi. Ardından ona 'Siz delirmişsiniz' dedim. 50 Cent bana, 'Ciddiyim. Onu şimdi arayacağım'dedi ve aradı."
"Daha sonra her şey gerçekten böyle başladı. Ve sonra gittiğim her yerde, herkesin bana sorduğu tek şey buydu. Sonra bir kez gerçekten hissetmeye başladım, o zaman ciddiye almaya başladım ve bir teklifte bulundum."