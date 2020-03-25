Floyd Mayweather’ın ölü bulunan eski sevgilisinin kitabından yeni ayrıntılar: Beni çocuklarımızın önünde dövüyordu

Kitapta, “Bir yandan çığlıklar atarken bir yandan da Floyd’u izliyordum. Beni saçımdan yakalamıştı ve yerde sürüklüyordu. Bir yandan da yumruklarına maruz kalıyordum. Beni öldüreceğini söylüyordu” ifadeleri yer alıyor.

“Acı dayanılmazdı. Beni bırakmasını söylediğimde, bir an için tuttuğu saçımı gevşetiyor ardından tekrar dövüyordu. Güvenliği aramış ve başıma daha ağırı gelmeden önce çocuklarımın buradan götürülmesi istemiştim. Ancak olaylar aniden gelişti ve başaramadım” diyen Harris, çocuklarından Koraun’un bir şekilde oradan kaçıp güvenliğe ulaştığını ve bu şekilde görevlilerin polisi aradığını da söylüyor.





