Flying Fox isimli mega yat Türkiye'de (Amazon'dan Jeff Bezos açıklaması)
Son günlerde boşanma haberleriyle gündemde olan dünyanın en zengini Jeff Bezos'a ait olduğu iddia edilen lüks yat Datça açıklarında görüntülendi. Datça Belediyesi de konuya ilişkin "Çaya gelmek istedi" diyerek bir paylaşımda bulundu. Ancak Bezos'un şirketi Amazon'dan verilen bilgiye göre yatın ünlü iş insanına ait olmadığı açıklandı. Karışıklığın Flying Fox isimli yatın İtalyan medyasının Bezos'a ait olduğunu iddia etmesinden dolayı kaynaklandığı anlaşıldı.
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1Amazon’un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos'a (55) ait olduğu iddia edilen Flying Fox isimli mega lüks motor yat Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına demir attı.
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2136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da ilgi odağı oldu.
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3Fotoğraflarda yatın üzerinde bir helikopter bulunduğu da dikkatleri çekti.
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4Konuyla ilgili olarak Datça Belediyesi'nden de Twitter'dan esprili bir paylaşım geldi.
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5Datça Belediyesi'nin hesabından yapılan paylaşımda, yatı görüntüleyen gemi gözlemcisi Yörük Işık'ın tweet'i alıntılanarak "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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6Ancak Bezos'un şirketi Amazon'dan verilen bilgiye göre yatın ünlü iş insanına ait olmadığı açıklandı. Karışıklığın Flying Fox isimli yatın İtalyan medyasının Bezos'a ait olduğunu iddia etmesinden dolayı kaynaklandığı ortaya çıktı.
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400 milyon dolar değerindeki yat 9100 ton ağırlığında ve dünyanın en büyük 14. megayatı olma özelliği taşıyor. Yat ayrıca bu unvanı Atatürk'ün Savarona'sı ile paylaşıyor. Yatın içinde 2 ana salon, spa, fitness, sauna, hamam ve masaj bölümleri de var.