Fondöten orucu bozar mı?
Fondöten orucu bozmaz. Besin niteliği taşımayan ve ağızdan mideye ulaşmayan herhangi bir maddenin orucu bozmadığı kabul edilir.
FONDÖTEN ORUCU BOZAR MI?Fondöten, cilt yüzeyine uygulanan bir kozmetik üründür ve yemek-içmek gibi temel oruç bozucu fiiller arasında bulunmaz. Diyanet’in makyaj konusundaki görüşlerinde de bu ürünlerin oruç tutanlar için bir sorun teşkil etmediği belirtilir. Sürülmesi sırasında ağız yoluyla alınan bir madde olmadığı için oruç kurallarını ihlal etmez. Bu yüzden, fondöten kullanımı oruç ibadetinin bütünlüğüne zarar vermez. Yeme veya içme kuralı ihlal edilmediğinden oruç geçerli sayılır ve herhangi bir bozulma ya da kefaret gerektirmez. Dini literatürde, dıştan temas eden bu tür kozmetik ürünlerin oruç üzerinde bir etkisi olmadığı sıkça vurgulanır. Bu nedenle fondöten, oruç bozucu uygulamalar listesine dahil edilmez.
ORUÇLUYKEN FONDÖTEN SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu birinin fondöten sürmesi orucu bozmaz. Dini kaynaklarda, oruç bozucu fiiller arasında besin niteliği taşıyan ya da vücuda ağız veya benzeri yollarla giren maddeler yer alır. Fondöten bu tanıma uymaz. Yüzde kalan bir makyaj malzemesi olduğundan mideye ulaşma ihtimali yoktur ve bu nedenle bozucu durumlar arasında sayılmaz. Diyanet kaynaklarında, “vücuda giren bir şey olmadığı sürece oruç bozulmaz” ifadesi bulunur. Fondöten de sadece cilt yüzeyine uygulanır, bu yüzden oruçla ilgili bir sorun doğmaz. Gün içinde istenen sıklıkta kullanılabilir, ibadet bütünlüğüne zarar vermez. Ayrıca fondöten, besin değeri olmayan bir üründür. Bu nedenle oruç açısından sakınca oluşturmadığı düşünülür. Kullanım esnasında ağız yoluyla bir alım olmadığı için iftara kadar oruç geçerliliğini korur. İbadetin sıhhati bozulmaz ve kefaret gerekmez.
ORUÇ TUTARKEN FONDÖTEN KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruç tutarken fondöten kullanmak orucu bozmaz. İslam’da oruç, belirli saatler boyunca yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak kalmayı gerektirir. Cilt üzerine sürülen kozmetik maddelerin, özellikle ağız yoluyla alınmayan türlerinin orucu bozmadığı kabul edilir. Bu nedenle fondöten gibi makyaj ürünleri oruçlu kalınan süre içinde cilde uygulanabilir. Diyanet’in makyaj konusundaki değerlendirmelerinde, cilt üzerinden uygulanan ürünlerin oruç bütünlüğünü ihlal etmediğine işaret edilir. Ağız bölgesine uygulanacak bir üründe bile bilerek tadı yutma durumu olmadığı sürece oruç bozulmaz. Fondöten, genelde dudak harici kısımlara sürülür ve mideye girmesi söz konusu olmaz. Yeme-içme kategorisine girmediği için oruçlu biri normal yaşamına devam edebilir. Dinî kaynaklarda, dıştan temas eden kozmetik ürünlerinin oruç kurallarına ters düşmediği sıkça yer alır. Böylece oruç bozulmuş sayılmaz ve ibadet geçerliliğini sürdürür.
FONDÖTEN SÜRMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?
Fondöten sürmek oruca zarar vermez. Oruç, mideye gıda veya benzeri maddelerin ulaşmaması kuralına dayalı bir ibadettir. Fondöten ise cilt üzerinden uygulanan, besin değeri taşımayan bir kozmetik üründür. Bu nedenle oruç kurallarına aykırı bir eylem sayılmaz. Dini kaynaklarda, deri yüzeyine sürülen kremlerin, merhemlerin ve benzeri kozmetiklerin orucu bozmadığı sıkça ifade edilir. Oruç tutan kişi, dıştan kullanılan bir ürünü tat veya yutma eylemine dönüştürmedikçe ibadetin geçerliliğini korur. Fondötenin ciltte kalması, oruç kurallarını ihlal etmediği anlamına gelir. Diyanet kaynaklarında da makyajın orucu bozmayacağına dair net açıklamalar yer alır. Dolayısıyla oruçlu kalınan saatlerde fondöten sürmek, ibadete zarar vermez. İftar saatine kadar sürülen ürünün oruç bütünlüğüne olumsuz etkisi bulunmaz ve kefaret gerektirmez.