Fondöten orucu bozar mı?

FONDÖTEN KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Fondöten kullanmak orucu bozmaz. İslam fıkhına göre, oruç yemek-içmek veya cinsel ilişki gibi eylemlerle bozulur. Bunun haricinde, cilde sürülen ve besin niteliği taşımayan ürünlerin oruç bütünlüğüne etkisi yoktur. Diyanet’in yüksek kurul kararları da deriye uygulanan krem veya merhem tarzı maddelerin orucu bozmadığına dikkat çeker. Dolayısıyla fondöten, makyaj kapsamında olsa bile yeme-içme kategorisine girmez. Gün boyunca kullanılmasında dinî açıdan sakınca görülmez. Besin alımına yol açmadığından iftara kadar oruç geçerliliğini korur. Bu durum, hem ibadetin bozulmaması hem de kefaret veya kaza gerektirmemesi açısından önemlidir. Bir kişi fondöten sürerek günlük yaşamına devam ederken orucunu muhafaza eder. Böylece ibadet sırasında kozmetik kullanımından ötürü herhangi bir endişe duyulmasına gerek kalmaz.





FONDÖTEN, ORUÇ BOZULMASINA NEDEN OLUR MU?

FONDÖTEN SÜRÜNCE ORUÇ BOZULUR MU?

FONDÖTENİN ORUCA ETKİSİ NEDİR?

Fondöten, oruç bozulmasına neden olmaz. Oruç, yeme ve içme gibi mideye besin ulaştıran fiillerle veya cinsel ilişki yoluyla bozulur. Fondöten ise dıştan kullanılan, ağız yoluyla alınmayan bir kozmetik üründür ve bu yüzden oruç kurallarına ters düşmez. Diyanet, makyaj malzemelerinin orucu bozmadığı hususunda belirgin görüşler sunar. Cilt yüzeyinde kalan fondöten, besin değeri taşımadığı için oruç bütünlüğünü ihlal etmez. Ayrıca, yanlışlıkla bile olsa fondötenin tat olarak ağza alınması genellikle söz konusu değildir. Bu nedenle gün içinde fondöten uygulamak oruç üstünde bir bozulma etkisi yaratmaz. İftar vaktine kadar oruç aynı şekilde devam eder, kefaret veya kaza orucu gerekmez. Bu durum, hem pratik hem de fıkhi bakımdan net bir görüşle desteklenir.Fondöten sürünce oruç bozulmaz. Oruç, yemek ve içmekten uzak kalmakla sağlanan bir ibadettir. Fondöten gibi kozmetik ürünler, ağız veya burun yoluyla alınmadığı için besin niteliğinde değildir ve orucu geçersiz kılan eylemlere girmez. Diyanet kaynaklarında, dış yüzeye uygulanan makyaj malzemelerinin oruç bozmayacağı ifade edilir. Besin değeri olmayan ve mideye ulaşmayan fondöten, bu kurala tam olarak uygundur. Gün içerisinde sürüldüğünde orucu ihlal etmez ve herhangi bir telafi gerektirmez. Yanlışlıkla dahi olsa ağızdan alınma riski yok denecek kadar azdır. Bu sebeple fondöten sürmekle oruç bozulmuş sayılmaz. Kişi iftara kadar orucuna devam eder, ibadeti geçerliliğini korur.Fondötenin oruca bir etkisi yoktur. Yeme-içme dışındaki eylemler, özellikle cilt üzerinden yapılan uygulamalar orucu bozucu fiiller arasında yer almaz. Diyanet’in makyaj ve kozmetiklerle ilgili açıklamalarında, cilt yüzeyine sürülen ürünlerin oruca bir zararı olmadığı sıkça vurgulanır. Bu nedenle fondöten sürmek, orucun sevabını ya da geçerliliğini etkilemez. İbadet, mideye gıda alınmaması ve diğer temel yasakların çiğnenmemesi esasıyla yürür. Fondöten, cilt üzerinde kaldığı için bu esasları ihlal etmez. Yanlışlıkla yutulmadığı veya tadına bakılmadığı sürece oruç açısından sorun görülmez. Dıştan uygulanması, kişinin orucunu sağlıklı biçimde sürdürmesine engel değildir. Bu yüzden fondöten, oruç sürecinde herhangi bir değişiklik yaratmaz.