Forbes 2018'de Amerika'nın en zengin ünlülerini açıkladı
ntv.com.tr
Forbes dergisi, 2018'de Amerika'nın en zengin ünlülerini belirledi. Listede reality şov yıldızı Kylie Jenner, rap şarkıcısı Jay-Z ve Diddy, sunucu Oprah Winfrey gibi isimler yer alıyor. İşte en zengin ünlüler ve servetleri...
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1
9. James Patterson
Mal varlığı: 800 milyon dolar
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2
9. Tiger Woods
Mal varlığı: 800 milyon dolar
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3
8. DiddyMal varlığı: 825 milyon dolar
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4
7. David CopperfieldMal varlığı: 875 milyon dolar
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5
6. Jay-Z
Mal varlığı: 900 milyon dolar
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6
5. Kylie Jenner
Mal varlığı: 900 milyon dolar
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7
4. Michael Jordan
Mal varlığı: 1.7 milyar dolar
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8
3. Oprah Winfrey
Mal varlığı: 2.8 milyar dolar
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9
2. Steven Spielberg
Mal varlığı: 3.7 milyar dolar
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10
1. George Lucas
1. George Lucas
Mal varlığı: 5.4 milyar dolar