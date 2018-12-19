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Forbes 2018'de Amerika'nın en zengin ünlülerini açıkladı

ntv.com.tr

Forbes dergisi, 2018'de Amerika'nın en zengin ünlülerini belirledi. Listede reality şov yıldızı Kylie Jenner, rap şarkıcısı Jay-Z ve Diddy, sunucu Oprah Winfrey gibi isimler yer alıyor. İşte en zengin ünlüler ve servetleri...

  • 1

    9. James Patterson

    9. James Patterson

    Mal varlığı: 800 milyon dolar

  • 2

    9. Tiger Woods

    9. Tiger Woods

    Mal varlığı: 800 milyon dolar

  • 3

    8. Diddy

    8. Diddy
    Mal varlığı: 825 milyon dolar
  • 4

    7. David Copperfield

    7. David Copperfield
    Mal varlığı: 875 milyon dolar
  • 5

    6. Jay-Z

    6. Jay-Z

    Mal varlığı: 900 milyon dolar

  • 6

    5. Kylie Jenner

    5. Kylie Jenner

    Mal varlığı: 900 milyon dolar

  • 7

    4. Michael Jordan

    4. Michael Jordan

    Mal varlığı: 1.7 milyar dolar

  • 8

    3. Oprah Winfrey

    3. Oprah Winfrey

    Mal varlığı: 2.8 milyar dolar

  • 9

    2. Steven Spielberg

    2. Steven Spielberg

    Mal varlığı: 3.7 milyar dolar

  • 10

    1. George Lucas

    1. George Lucas

    1. George Lucas

    Mal varlığı: 5.4 milyar dolar

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