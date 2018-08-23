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Forbes 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı

ntv.com.tr

Forbes dergisi, 2018'in en çok kazanan oyuncuları listesini açıkladı. Dünyada en fazla kazanan aktör olan George Clooney’nin yıllık geliri 239 milyon dolarken, en çok kazanan kadın oyuncu olan Scarlett Johansson’ın geliri 40 milyon dolar. Clooney'nin gelirlerini artırmasında tekila şirketini satması etkili olurken, listede kadın ve erkek oyuncuların gelirleri arasındaki büyük fark dikkat çekti. İşte, 2018 en çok kazanan oyuncular listesi...

  • 1

    Forbes, 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı. 2018'de en çok kazanan ilk 10 aktörün toplam gelirleri 784 milyon doları, yani yaklaşık 5 milyar TL'yi buluyor. Aynı dönemde kadın oyuncular 186 milyon dolar gelir elde etti.
  • 2

    İşte 2018 yılının en çok kazanan aktör ve aktrislerinin yıllık kazançları...
  • 3

    EN ÇOK KAZANAN ERKEK OYUNCULAR

    EN ÇOK KAZANAN ERKEK OYUNCULAR

    10. Chris Evans 

    34 milyon dolar

  • 4

    9. Salman Khan

    38,5 milyon dolar

  • 5

    8. Adam Sandler

    39,5 milyon dolar

  • 6

    7. Akshay Kumar

    40,5 milyon dolar

  • 7

    6. Will Smith

    42 milyon dolar

  • 8

    5. Jackie Chan

    45,5 milyon dolar

  • 9

    4. Chris Hemsworth

    64,5 milyon dolar

  • 10

    3. Robert Downey Jr.

    81 milyon dolar

  • 11

    2. Dwayne The Rock Johnson

    124 milyon dolar

  • 12

    1. George Clooney

    239 milyon dolar

  • 13

    EN ÇOK KAZANAN KADIN OYUNCULAR

    EN ÇOK KAZANAN KADIN OYUNCULAR

    10. Gal Gadot

    10 milyon dolar

  • 14

    9. Melissa McCarthy

    12 milyon dolar

  • 15

    8. Cate Blanchett

    12,5 milyon dolar

  • 16

    7. Julia Roberts

    13 milyon dolar 

  • 17

    6. Mila Kunis

    16 milyon dolar

  • 18

    5. Reese Witherspoon

    16,5 milyon dolar

  • 19

    4. Jennifer Lawrence

    18 milyon dolar

  • 20

    3. Jennifer Aniston

    19,5 milyon dolar

  • 21

    2. Angelina Jolie

    28 milyon dolar

  • 22

    1. Scarlett Johansson

    40,5 milyon dolar

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