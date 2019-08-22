Forbes 2019'un en çok kazanan aktörlerini açıkladı
ntv.com.tr
Forbes dergisi, 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasını dikkate alarak kazancı en yüksek olan erkek oyuncuları belirledi. Avengers: Endgame oyuncularının ilk üçe girmesi dikkat çekti. İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan aktörleri ve yıllık kazançları...
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1
10. Will SmithKazancı: 35 milyon dolar
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9. Paul RuddKazancı: 41 milyon dolar
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8. Chris EvansKazancı: 43,5 milyon dolar
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6. Adam SandlerKazancı: 57 milyon dolar
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6. Bradley CooperKazancı: 57 milyon dolar
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5. Jackie ChanKazancı: 58 milyon dolar
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4. Akshay KumarKazancı: 65 milyon dolar
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8
3. Robert Downey Jr.Kazancı: 66 milyon
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2. Chris HemsworthKazancı: 76,4 milyon dolar
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1. Dwayne JohnsonKazancı: 89,4 milyon dolar