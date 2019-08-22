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Forbes 2019'un en çok kazanan aktörlerini açıkladı

ntv.com.tr

Forbes dergisi, 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasını dikkate alarak kazancı en yüksek olan erkek oyuncuları belirledi. Avengers: Endgame oyuncularının ilk üçe girmesi dikkat çekti. İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan aktörleri ve yıllık kazançları...

  • 1

    10. Will Smith

    10. Will Smith
    Kazancı: 35 milyon dolar
  • 2

    9. Paul Rudd

    9. Paul Rudd
    Kazancı: 41 milyon dolar
  • 3

    8. Chris Evans

    8. Chris Evans
    Kazancı: 43,5 milyon dolar
  • 4

    6. Adam Sandler

    6. Adam Sandler
    Kazancı: 57 milyon dolar
  • 5

    6. Bradley Cooper

    6. Bradley Cooper
    Kazancı: 57 milyon dolar
  • 6

    5. Jackie Chan

    5. Jackie Chan
    Kazancı: 58 milyon dolar
  • 7

    4. Akshay Kumar

    4. Akshay Kumar
    Kazancı: 65 milyon dolar
  • 8

    3. Robert Downey Jr.

    3. Robert Downey Jr.
    Kazancı: 66 milyon
  • 9

    2. Chris Hemsworth

    2. Chris Hemsworth
    Kazancı: 76,4 milyon dolar
  • 10

    1. Dwayne Johnson

    1. Dwayne Johnson
    Kazancı: 89,4 milyon dolar
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