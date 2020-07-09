Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan
Formula 1'de altı dünya şampiyonluğu bulunun, Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, bulldog cinsi köpeği Roscoe'yi tamamen vegan yaptığını duyurdu.
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09.07.2020 - 09:46
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, "Köpeğim artık vegan" açıklaması yaptı.
Hamilton, bu kararını geçen ay Coco adlı diğer köpeğinin altı yaşında kalp krizi sonucu ölmesi üzerine aldığını belirtiliyor.
35 yaşındaki Hamilton, Roscoe'nin veganlığına geçisini, köpeğinin Instagram'da yaklaşık 200 bin takipçisi olan hesabından duyurdu.
Hamilton mesajında, "Merhaba millet, Roscoe artık tamamen vegan oldu. Veganlığa geçtikten sonra tüyleri çok daha yumuşacık oldu, şiş olan patileri iyileşti, artık eklem iltihabı yüzünden acı içinde topallamıyor ve nefesi açıldı. Sonuçtan süper mutluyum. O da mutlu" dedi.
Hamilton, daha önce Roscoe'nin kendisiyle birlikte katıldığı her fotoğraf çekimi seansı için 700 dolar kazandığını açıklamıştı.Hamilton ayrıca Roscoe'nun spermlerini dondurduğunu söylemişti.
İşte Hamilton ve köpeği Roscoe'nin sosyal medyada öne çıkan bazı kareleri...
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