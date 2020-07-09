Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan

Formula 1'de altı dünya şampiyonluğu bulunun, Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, bulldog cinsi köpeği Roscoe'yi tamamen vegan yaptığını duyurdu.

09.07.2020 - 09:46

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 1
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, "Köpeğim artık vegan" açıklaması yaptı.


Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 2
Hamilton, bu kararını geçen ay Coco adlı diğer köpeğinin altı yaşında kalp krizi sonucu ölmesi üzerine aldığını belirtiliyor.


Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 3
35 yaşındaki Hamilton, Roscoe'nin veganlığına geçisini, köpeğinin Instagram'da yaklaşık 200 bin takipçisi olan hesabından duyurdu.


Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 4
Hamilton mesajında, "Merhaba millet, Roscoe artık tamamen vegan oldu. Veganlığa geçtikten sonra tüyleri çok daha yumuşacık oldu, şiş olan patileri iyileşti, artık eklem iltihabı yüzünden acı içinde topallamıyor ve nefesi açıldı. Sonuçtan süper mutluyum. O da mutlu" dedi.


Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 5
Hamilton, daha önce Roscoe'nin kendisiyle birlikte katıldığı her fotoğraf çekimi seansı için 700 dolar kazandığını açıklamıştı.Hamilton ayrıca Roscoe'nun spermlerini dondurduğunu söylemişti.


Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 6
İşte Hamilton ve köpeği Roscoe'nin sosyal medyada öne çıkan bazı kareleri...
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 7
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 8
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 9
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 10
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 11
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 12
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 13
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 14
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 15
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 16
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 17
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 18
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan - 19

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