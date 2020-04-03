Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında baba oluyor

03.04.2020 - 13:20
Ekim ayında 90 yaşına girecek olan ve dördüncü kez baba olmaya hazırlanan Formula 1'in eski patronu ilk kez bir erkek evlat sahibi olacak.
Gelişmeyi doğrulayan Ecclestone, "Evet, ancak yaza kadar hala çok vakit var" dedi. Fabiana ise, "Tüm ebeveynler gibi, tek bir arzumuz var; bebeğin sağlıklı doğması. Umarım Fomula 1'e ilgi duymaz" şeklinde konuştu.
Ecclestone'un önceki evliliklerinden 65 yaşında Deborah, 35 yaşındaki Tamara ve 31 yaşındaki Petra isminde 3 çocuğu bulunuyor. Ayrıca Ecclestone'un kızlarından beş tane de torunu var. Bu yüzden ilginç şekilde Ecclestone'ın torunları, yeni çocuğundan daha yaşlı olacak.