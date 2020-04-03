Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında baba oluyor

Uzun yıllar Formula 1'in başkanlığını ve CEO'luğunu yapan Bernie Ecclestone 89 yaşında dördünca kez daha baba olmaya hazırlanıyor.

03.04.2020 - 13:20

Formula 1'in efsane isimlerinden olan 89 yaşındaki eski patron Bernie Ecclestone ve 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi (44) bebek bekliyor.

Ekim ayında 90 yaşına girecek olan ve dördüncü kez baba olmaya hazırlanan Formula 1'in eski patronu ilk kez bir erkek evlat sahibi olacak.

Ecclestone'ın 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi'nin hamile olduğu ve Temmuz ayında ilk bebeklerini dünyaya getireceği belirtildi.

Gelişmeyi doğrulayan Ecclestone, "Evet, ancak yaza kadar hala çok vakit var" dedi.  Fabiana ise, "Tüm ebeveynler gibi, tek bir arzumuz var; bebeğin sağlıklı doğması. Umarım Fomula 1'e ilgi duymaz" şeklinde konuştu.



Ecclestone'un önceki evliliklerinden 65 yaşında Deborah, 35 yaşındaki Tamara ve 31 yaşındaki Petra isminde 3 çocuğu bulunuyor. Ayrıca Ecclestone'un kızlarından beş tane de torunu var.  Bu yüzden ilginç şekilde Ecclestone'ın torunları, yeni çocuğundan daha yaşlı olacak.

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