Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında baba oluyor

Gelişmeyi doğrulayan Ecclestone, "Evet, ancak yaza kadar hala çok vakit var" dedi. Fabiana ise, "Tüm ebeveynler gibi, tek bir arzumuz var; bebeğin sağlıklı doğması. Umarım Fomula 1'e ilgi duymaz" şeklinde konuştu.





