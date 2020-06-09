Forrest Fenn'in şifrelerini şiirle sakladığı gömülü hazine bulundu

ABD’li milyoner antikacı Forrest Fenn’in 10 yıl önce saklayıp şifrelerini 24 satırlık bir şiire gömdüğü 1 milyon dolarlık ünlü hazine bulundu. Yüz binlerce kişinin peşine düştüğü hazineyi bulan kişinin ismi ise açıklanmadı

Abone ol Paylaş







09.06.2020 - 11:24





Dünyaca ünlü sanat ve antika koleksiyoncusu Forrest Fenn ’in 10 yıl önce ABD’nin batısında bir yere saklayıp şifrelerini yayınladığı 1 milyon dolarlık ünlü Rocky Mountain hazinesi bulundu.

Fenn, 2010’dan bu yana yüz binlerce define avcısının ABD’de peşine düştüğü, külçe altın ve değerli taşlar içeren hazinenin birkaç gün önce bulunduğunu açıkladı.





Ünlü antikacı, define avcısının kendisine bir fotoğraf gönderdiğini ve 1 milyon dolarlık (yaklaşık 6 milyon 800 bin TL) hazinenin bulunduğunu bu şekilde doğruladıklarını aktardı.





Hazineyi bulan kişinin isminiyse açıklamayıp ülkenin ‘doğusundan’ olduğunu söylemekle yetindi.

HAZİNENİN GEÇMİŞİ Yıllar önce kansere yakalanan Forrest Fenn, altın, elmas ve zümrütten oluşan 1 milyon Euro değerindeki servetini bir sandığa koyarak ABD'nin New Mexico eyaletindeki Santa Fe bölgesine gömdü. Ebeveynlerin, doğa sevgisi aşılaması için çocukları, kent dışına çıkarmasını isteyen Fenn, gömdüğü servetinin buna vesile olmasını istedi.

Fenn, servetinin gömülü olduğu bölgeyle ilgili ipucu veren bir şiir yazdı. "Hazineye ulaşmak için şiire 9 anahtar kelime koydum" diyen kanser hastası Fenn, "Çocukların doğaya çıkıp, hareket etmesini, güneşin ve ağaçların tadını çıkarmasını istiyorum. Çocuklarınızı alın ve balığa çıkın, hazineye ulaşmak için de gerekli malzemeleri yanınızda bulundurun" dedi.

Fenn'in servetini nereye gömdüğüyle ilgili verdiği tek açık ipucu ise, denizden 1500 metre yükseklikte bir yerde olduğuydu. Ancak bu ipucu hazine avcılarının pek işine yaramadıçünkü New Mexico'nun denizden ortalama yüksekliği 1700 metre civarında bulunuyor.