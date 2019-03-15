Fotoğrafçı anne kendi doğumunu çekti
Profesyonel fotoğrafçı Megan Mattiuzzo, oğlunun doğumunda karnının üstüne koyduğu makinesiyle dünyaya geldiği ilk anı kendi fotoğrafladı.
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Amerikalı profesyonel fotoğrafçı Megan Mattiuzzo (29) bir hafta önce oğlu Easton’ı dünyaya getirdi.
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Oğlunun doğumundan önce Mattiuzzo, doğum anını belgelemenin yolunu düşünüyordu. Pek çok kişinin doğumuna girerek doğum fotoğraflarını çeken Mattiuzzo, kendi yapacağı doğum için farklı bir fikir buldu.
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Mattiuzzo, 12 saat süren doğumunda tam sonuca ulaşmaya yakın fotoğraf makinesini kaptı ve karnının üstüne koyarak oğlunun dünyayla ilk tanışmasını kendi fotoğrafladı.
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Fotoğrafçı, “Doktorum bana ‘Bu son ıkınman olacak’ dediğinde çenemi göğsüme sabitledim, karnımın üstünde kameramı dengeledim, vizörden baktım ve çekmeye başladım” dedi.
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“İlk olarak kafasını, sonra ellerini gördüm. İnanılmazdı” diyen Mattiuzzo, doğumun ilk anlarını “Makineyi eşime attım ve bebeğimi kucağıma verdiler. Bütün ağrılarımı unuttum” şeklinde anlattı.