Fotoğrafçı Chen Man'den tepkiler sonrası özür

Moda fotoğrafçısı Chen Man, Dior sergisinde Çinlileri 'küçük gözlü' gösterdiği gerekçesiyle tepki çekti. Ünlü fotoğrafçı gelişmelerin ardından özür diledi.

Haberler 25.11.2021 - 09:27

Fotoğrafçı Chen Man'den tepkiler sonrası özür - 1

Çinli moda fotoğrafçısı Chen Man'in Fransız lüks giyim markası Dior için çektiği bir fotoğraf, sosyal medyada tepki çekti. Asyalı kadınları tek tipleştirmekle eleştirilen 41 yaşındaki fotoğrafçı özür diledi.

Fotoğrafçı Chen Man'den tepkiler sonrası özür - 2

Chen Man sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toyluğum ve cahilliğim için kendimi suçluyorum" dedi.

(Chen Man'in tepki çeken çalışması)

Fotoğrafçı Chen Man'den tepkiler sonrası özür - 3

Ünlü moda fotoğrafçı, "Ben Çin'de doğdum ve büyüdüm. Ülkemi derinden seviyorum. Bir sanatçı olarak çalışmalarımda Çin kültürünü ve güzelliğini göstermekteki sorumluluğumun farkındayım" diye konuştu.


Fotoğrafçı Chen Man'den tepkiler sonrası özür - 4

Dior ise fotoğrafın reklam amaçlı olmadığını sadece Şanghay'daki sergisinde kullanıldığını ancak fotoğrafı da hemen kaldırdığını açıkladı.


Fotoğrafçı Chen Man'den tepkiler sonrası özür - 5

Dior'dan yapılan açıklamada, "Dior her zaman olduğu gibi Çin halkının duygularına saygı duyuyor. Eğer bir hata yapıldıysa, Dior geri bildirimlere açık olmalı ve onları zamanında düzeltmeli" denildi.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER