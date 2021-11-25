Fotoğrafçı Chen Man'den tepkiler sonrası özür

Haberler 25.11.2021 - 09:27
Çinli moda fotoğrafçısı Chen Man'in Fransız lüks giyim markası Dior için çektiği bir fotoğraf, sosyal medyada tepki çekti. Asyalı kadınları tek tipleştirmekle eleştirilen 41 yaşındaki fotoğrafçı özür diledi.
Chen Man sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toyluğum ve cahilliğim için kendimi suçluyorum" dedi.
(Chen Man'in tepki çeken çalışması)
Ünlü moda fotoğrafçı, "Ben Çin'de doğdum ve büyüdüm. Ülkemi derinden seviyorum. Bir sanatçı olarak çalışmalarımda Çin kültürünü ve güzelliğini göstermekteki sorumluluğumun farkındayım" diye konuştu.
Dior ise fotoğrafın reklam amaçlı olmadığını sadece Şanghay'daki sergisinde kullanıldığını ancak fotoğrafı da hemen kaldırdığını açıkladı.
Dior'dan yapılan açıklamada, "Dior her zaman olduğu gibi Çin halkının duygularına saygı duyuyor. Eğer bir hata yapıldıysa, Dior geri bildirimlere açık olmalı ve onları zamanında düzeltmeli" denildi.