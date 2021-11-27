Fotoğrafları sansürlenen Madonna'dan tepki

"Engellemenin nedeni göğüs ucumun küçük bir kısmının görülmesiydi" diyen yıldız şarkıcı, "Bir kadının vücudunun göğüs ucu hariç, her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hâlâ hayrete düşürüyor" diye konuştu.





