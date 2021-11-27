Fotoğrafları sansürlenen Madonna'dan tepki

ABD'li şarkıcı Madonna, Instagram hesabında topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılan fotoğraflarını düzenledikten sonra yeniden yükledi. Madonna, Instagram'ı cinsiyetçi politikalara sahip olmakla suçladı. Madonna, "Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen göğüs ucu! Bir erkeğin göğüs ucu erotik olarak deneyimlenemez mi?" dedi.

Haberler 27.11.2021 - 15:46

Fotoğrafları sansürlenen Madonna'dan tepki - 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın Instagram'da göğüs ucunun göründüğü fotoğrafları 'topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle' kaldırıldı. Madonna kaldırılan fotoğraflarını düzenledikten sonra yeniden yükledi.


Fotoğrafları sansürlenen Madonna'dan tepki - 2

Göğüs ucunu sansürleyerek yeniden paylaşan Madonna, Instagram yönetimine tepki gösterdi.





Fotoğrafları sansürlenen Madonna'dan tepki - 3

Sosyal medya platformunun çıplaklık kurallarını sert bir dille eleştiren Madonna, Amerikan Şükran Günü bayramının hikayesine atıfta bulunarak, "Instagram’ın herhangi bir uyarı veya bildirimde bulunmadan kaldırdığı fotoğrafları yeniden yayınlıyorum…" dedi.


Fotoğrafları sansürlenen Madonna'dan tepki - 4

"Engellemenin nedeni göğüs ucumun küçük bir kısmının görülmesiydi" diyen yıldız şarkıcı, "Bir kadının vücudunun göğüs ucu hariç, her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hâlâ hayrete düşürüyor" diye konuştu.


Fotoğrafları sansürlenen Madonna'dan tepki - 5

69 yaşındaki şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen göğüs ucu! Bir erkeğin göğüs ucu erotik olarak deneyimlenemez mi?!"

Fotoğrafları sansürlenen Madonna'dan tepki - 6

"Kırk yıllık sansürle, cinsiyetçilikle, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığıyla akıl sağlığımı korumayı başardığım için teşekkür ederim”

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