Fotoğrafta ilk gördüğünüz şey kişiliğiniz hakkında bilgi veriyor
Optik illüzyon, gözün gördüğü ile beynin algıladığı şey arasındaki farktan kaynaklanan görsel yanılsamalardır. Beyin, gelen görsel verileri geçmiş deneyimlere ve beklentilere göre yorumladığı için, bazen gerçekte olmayan şeyleri varmış gibi algılar. Sosyal medya fenomeni Mia Yilin'e göre, fotoğrafta ilk bakışta gördüğünüz şey, kişiliğinizin gizli yönlerini ortaya koyuyor.
TikTok içerik üreticisi Mia Yilin’in yorumladığı bu optik illüzyon, beynimizin algı biçimi üzerinden kişilik analizleri sunuyor. Yilin’e göre, ilk dikkat çeken detay kişiliğinizin baskın özelliklerini yansıtıyor olabilir.