Frances McDormand Oscar’a terlikle katıldı
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu Frances McDormand, Oscar kıyafet standartlarını yıkarak kırmızı halya ve sahneye terlikle çıktı.
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Geçen yıl En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Frances McDormand, kırmızı halı standartlarını yıkan tercihiyle gündemde.
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291. Oscar Ödül Töreni’nde (Oscar 2019) “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan ismi anons etmek üzere Sam Rockwell ile birlikte sahneye çıkan McDormand, pembe renkli Valentino imzalı elbisesinin altına sarı renkte Valentino Birkenstock marka terlik giydi.
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Amerikan Vogue dergisine konuşan 61 yaşındaki oyuncu, yüksek topuklu ayakkabı yerine tercihini doğaldan yana kullandığını dile getirdi.
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4McDormand, “Coşku ve tecrübemin bir moda öğesiyle işbirliğine dönüşmesi için şans verildiğinde benim için tek bir cevap vardı: Birkenstock’ın Arizona marka iki kayışlı sandaleti” dedi.
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5Moda dünyasını her zaman takdir ettiğini söyleyen ABD’li oyuncu, özellikle 2018 Met Gala’ya Valentino’nun yaratıcı yönetmeni Pierpaolo Piccioli ile birlikte katıldıktan sonra bu terlikleri tercih etme konusunda özellikle heveslendiğini belirtti.
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McDormand, “Bu sandaletleri çok giydim. Fiziksel ve felsefi açısından benim tarzıma uygun. En sevdiğim renk de asit sarısı” ifadesini kullandı.
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7Birkenstock markası da McDormand’ın Oscar kırmızı halısında ve sahneye ödül vermeye çıkarken kendi terliklerini tercih ettiğini sosyal medya hesabından videolu paylaşımla duyurdu.