Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen: Seçilirsem saraya kedilerimi götüreceğim

Haberler 17.03.2022 - 10:24
Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyan Marine Le Pen, seçilirse saraya yedi kedisini götüreceğini ve kedilerinin bir köpeğin yanında yaşamaya tahammül etmeyeceğini söyledi.
Ulusal Birlik Partisi’nin başkanlığını yürüten Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırsa Elysee Sarayı’na "Ne erkek ne de köpek götüreceğini" dile getirdi.
Elle dergisine konuşan Le Pen, “Fransız devlet başkanlarına eşlik eden bir eş ve köpek” geleneğini sürdürme niyetinde olmadığını aaktardı.
Ünlü siyasetçi sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bekar bir kadınım. Ben sırf saraya ‘çift olarak’ gelmek için, kendime e-ticaret platformlarından bir adam satın alıp onunla takılmayacağım" dedi.
Le Pen, eğer 10 Nisan’daki seçimleri kazanırsa Fransa’nın ilk kadın devlet başkanı olacak.