Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen: Seçilirsem saraya kedilerimi götüreceğim

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklayan Marine Le Pen, 'Seçildiğinde saraya insan yerine kedilerini götüreceğini ve kedilerinin bir köpeğin yanında yaşamaya tahammül etmeyeceğini" dile getirdi.

Haberler 17.03.2022 - 10:24

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen: Seçilirsem saraya kedilerimi götüreceğim - 1

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyan Marine Le Pen, seçilirse saraya yedi kedisini götüreceğini ve kedilerinin bir köpeğin yanında yaşamaya tahammül etmeyeceğini söyledi.


Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen: Seçilirsem saraya kedilerimi götüreceğim - 2

Ulusal Birlik Partisi’nin başkanlığını yürüten Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırsa Elysee Sarayı’na "Ne erkek ne de köpek götüreceğini" dile getirdi.


Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen: Seçilirsem saraya kedilerimi götüreceğim - 3

Elle dergisine konuşan Le Pen, “Fransız devlet başkanlarına eşlik eden bir eş ve köpek” geleneğini sürdürme niyetinde olmadığını aaktardı.


Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen: Seçilirsem saraya kedilerimi götüreceğim - 4

Ünlü siyasetçi sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bekar bir kadınım. Ben sırf saraya ‘çift olarak’ gelmek için, kendime e-ticaret platformlarından bir adam satın alıp onunla takılmayacağım" dedi.


Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen: Seçilirsem saraya kedilerimi götüreceğim - 5

Le Pen, eğer 10 Nisan’daki seçimleri kazanırsa Fransa’nın ilk kadın devlet başkanı olacak.

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