Fransa'da güzellik yarışması organizatörlerine 'boy kriteri' davası

Miss France Güzellik Yarışması organizatörlerine 1.70 boy kriteri nedeniye 'yarışmacı seçiminde ayrımcı kriterler uyguladıkları' gerekçesiyle dava açıldı.

Haberler 19.10.2021 - 10:34

Fransa'da güzellik yarışması organizatörlerine 'boy kriteri' davası - 1
Fransa'nın önde gelen feminist örgütlerinden 'Feminizm'e Cesaret Edin', Miss France Güzellik Yarışması organizatörleri aleyhine 'yarışmacı seçiminde ayrımcı kriterler uyguladıkları' gerekçesiyle dava açtı.


Fransa'da güzellik yarışması organizatörlerine 'boy kriteri' davası - 2
euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Yarışma başvuruları geri çevrilen üç kadın, Miss France şirketinin yanı sıra yapım şirketini de şikayet etti.


Fransa'da güzellik yarışması organizatörlerine 'boy kriteri' davası - 3
Davacılar, şikayet başvurularında güzellik kraliçeleri için istenen '1.70 cm boy, bekar ve güzelliğin temsilcisi olma' kriterlerinin Fransız iş kanununu çiğnediğini iddia etti.


Fransa'da güzellik yarışması organizatörlerine 'boy kriteri' davası - 4
Feminizm'e Cesaret Edin Örgütü Avukatı Violaine De Filippis-Abate, Fransız iş kanunun "Ahlak, yaş, medeni durum ve fiziksel görünüş" gibi kriterlerin temel alınarak ayrımcılık yapılmasını yasakladığını söyledi.


Fransa'da güzellik yarışması organizatörlerine 'boy kriteri' davası - 5
Fransa'da son olarak Amandine Petit güzellik yarışmasında birinci olmuştu.

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