Fransa'da güzellik yarışması organizatörlerine 'boy kriteri' davası

Miss France Güzellik Yarışması organizatörlerine 1.70 boy kriteri nedeniye 'yarışmacı seçiminde ayrımcı kriterler uyguladıkları' gerekçesiyle dava açıldı.

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Fransa'nın önde gelen feminist örgütlerinden 'Feminizm'e Cesaret Edin', Miss France Güzellik Yarışması organizatörleri aleyhine 'yarışmacı seçiminde ayrımcı kriterler uyguladıkları' gerekçesiyle dava açtı.







euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Yarışma başvuruları geri çevrilen üç kadın, Miss France şirketinin yanı sıra yapım şirketini de şikayet etti.







Davacılar, şikayet başvurularında güzellik kraliçeleri için istenen '1.70 cm boy, bekar ve güzelliğin temsilcisi olma' kriterlerinin Fransız iş kanununu çiğnediğini iddia etti.







Feminizm'e Cesaret Edin Örgütü Avukatı Violaine De Filippis-Abate, Fransız iş kanunun "Ahlak, yaş, medeni durum ve fiziksel görünüş" gibi kriterlerin temel alınarak ayrımcılık yapılmasını yasakladığını söyledi.







Fransa'da son olarak Amandine Petit güzellik yarışmasında birinci olmuştu.