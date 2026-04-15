Fransa'da Kanye West krizi. İçişleri Bakanı'nın çağrısı sonrası konserini erteledi
15.04.2026 09:25
NTV - Haber Merkezi
Avrupa turnesi için Marsilya'da konser vereceğini duyuran Kanye West, Fransa İçişleri Bakanı'nın hedefi haline geldi. Yaşanan kriz sonrası ünlü isim, konserini erteledi.
"Ye" ismiyle de tanınan 24 Grammy ödüllü ABD'li rapçi Kanye West'in Avrupa turnesi için bekleyiş sürüyor. 30 Mayıs'ta Türkiye'de başlayacak olan turne, şimdiden tartışmalara sebep oldu. Turne kapsamında Fransa'nın Marsilya kentinde konser verecek olan Kanye West'i, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez hedef aldı.
Daha önceki antisemitik açıklamaları ve Adolf Hitler'e hayranlığını dile getirmesi nedeniyle West'i hedef alan Laurent Nunez'in ünlü rapçinin haziran ayındaki konserini iptal etmeye çalıştığı iddia edilmişti.
Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan da geçen ay X hesabından “Marsilya'nın nefret ve Nazizmi destekleyenlerin vitrini olmasına izin vermeyi reddediyorum. Kanye West, Marsilya'da istenmiyor” ifadelerini kullanmıştı.
"ERTELEME KARARI TAMAMEN BANA AİTTİR"
Tüm bunların ardından Kanye West de Marsilya konseriyle ilgili kararını verdi. X hesabından açıklama yapan ünlü rapçi, “Uzun düşünme ve değerlendirmelerin ardından, Fransa’nın Marsilya kentindeki gösterimi bir sonraki duyuruya kadar erteleme kararı aldım. Bu karar tamamen bana aittir” sözleriyle kararını açıkladı.
“Telafi etme konusundaki kararlılığımın samimiyetini anlamanın zaman alacağını biliyorum” diyen West, sözlerine şöyle devam etti:
“Kendi yaptıklarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum ama hayranlarımı bu işin ortasına sokmak istemiyorum. Hayranlarım benim için her şey. Sonraki gösterileri dört gözle bekliyorum. Dünyanın zirvesinde görüşmek üzere."
İNGİLTERE'YE GİRİŞİ YASAKLANDI
Öte yandan Londra'daki Wireless Festivali'nde sahne alması beklenen Kanye West için İngiltere Hükümeti de bir karar almış ve ünlü ismin ülkeye girişini yasaklamıştı. Başbakan Keir Starmer, West'in Yahudi karşıtı söylemleri sebebiyle asla sahne almaya davet edilmemesi gerektiğini belirtmişti. Yaşananlar sonrası festival de iptal edildi.
İLK KEZ TÜRKİYE'YE GELİYOR
Avrupa Turnesi'nin açılışını Türkiye'de yapacak olan Kanye West, 30 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul'da konser verecek. "The College Dropout"tan "Donda"ya kadar birçok şarkıya imza atan West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda hayranlarıyla buluşacak.