Fransa'da Kanye West krizi. İçişleri Bakanı'nın çağrısı sonrası konserini erteledi

Tüm bunların ardından Kanye West de Marsilya konseriyle ilgili kararını verdi. X hesabından açıklama yapan ünlü rapçi, “Uzun düşünme ve değerlendirmelerin ardından, Fransa’nın Marsilya kentindeki gösterimi bir sonraki duyuruya kadar erteleme kararı aldım. Bu karar tamamen bana aittir” sözleriyle kararını açıkladı.

“Telafi etme konusundaki kararlılığımın samimiyetini anlamanın zaman alacağını biliyorum” diyen West, sözlerine şöyle devam etti:

“Kendi yaptıklarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum ama hayranlarımı bu işin ortasına sokmak istemiyorum. Hayranlarım benim için her şey. Sonraki gösterileri dört gözle bekliyorum. Dünyanın zirvesinde görüşmek üzere."