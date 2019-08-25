Fransız askerleri Melania Trump’tan gözlerini alamadı
ntv.com.tr
G7 zirvesi için Donald Trump ile birlikte Fransa’ya giden Melania Trump, güzelliği ve şıklığıyla resmi karşılama törenindeki Fransız askerlerini etkiledi. Askerler, Melania Trump’a bakmamak için çaba sarf etse de başarılı olamadı.
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ABD’nin First Lady’si Melania Trump, ABD Başkanı eşi Donald Trump ile birlikte G7 zirvesi için Fransa’ya gitti.
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650 bin dolarlık Calvin Klein imzalı elbisesiyle uçantan inen First Lady, Fransız askerlerini de etkiledi.
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Askerler, Fransa’nın Biarritz şehrinde yer alan havaalanındaki karşılama töreninde gözlerini Melania Trump’tan alamadı.
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Asker, tören düzenini bozmamak için, kırmızı halı üzerinde sarı elbisesiyle yürüyen Melania Trump’a bakmamaya çalıştı.
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Melania Trump, eşi Donald Trump ile birlikte aynı gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ile buluşurken kıyafet değiştirdi.
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Melania Trump, 3800 dolar değerinde krem rengi Gucci elbisesiyle boy gösterdi.
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Trump ve Macron çifti basına birlikte sıcak görüntüler verdi.
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Bir ara Brigitte Macron, stiletto tarzı ayakkabıları çimlere saplanınca Melania Trump’tan yardım alarak ayakkabısını kurtardı.