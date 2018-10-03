Fransız moda devi Chanel sahili podyuma taşıdı
2018 Sonbahar defilesi için orman teması, 2018/2019 koleksiyonu için ise gemi dekorlu podyum defilesi tercih ederek adından söz ettiren Fransız moda devi Chanel yine farklı bir tercih yaptı. Ünlü marka, 2019 ilkbahar-yaz kreasyonunu yapay bir sahilde tanıttı. Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen defilede, gerçekçi bir sahil havası yaratmak için mankenler çıplak ayakla yürüdü. İşte Chanel'in yeni kreasyonundan görüntüler...
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