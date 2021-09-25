Fransız moda devi Saint Laurent kürke veda etti

Fransız lüks ürünler şirketi Kering, sahibi olduğu moda markası Saint Laurent’in gelecek yıldan itibaren kürk kullanmayı bırakacağını açıkladı.

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25.09.2021 - 10:07

Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen gibi moda devlerinin de sahibi olan Kering, tüm markalarında hayvan kürkü kullanmayı bırakmaya karar verdiğini duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamada, 2022 sonbahar koleksiyonlarından itibaren grubun hiçbir moda evinin kürk kullanmayacağı belirtildi.





Kering CEO’su ve oyuncu Salma Hayek’in eşi olan François-Henri Pinault, “Markalarımızda kürk kullanımını sona erdirerek ileriye doğru bir adım daha atmanın zamanı geldi" dedi.





Pinault "Müşterilerimizle birlikte dünya da değişti ve lüksün de buna uyum sağlaması gerekiyor” diye konuştu.





