Fransız moda devi Saint Laurent kürke veda etti

Fransız lüks ürünler şirketi Kering, sahibi olduğu moda markası Saint Laurent’in gelecek yıldan itibaren kürk kullanmayı bırakacağını açıkladı.

25.09.2021 - 10:07

Fransız moda devi Saint Laurent kürke veda etti - 1

Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen gibi moda devlerinin de sahibi olan Kering, tüm markalarında hayvan kürkü kullanmayı bırakmaya karar verdiğini duyurdu.

Fransız moda devi Saint Laurent kürke veda etti - 2
Şirketin yaptığı açıklamada, 2022 sonbahar koleksiyonlarından itibaren grubun hiçbir moda evinin kürk kullanmayacağı belirtildi.

Fransız moda devi Saint Laurent kürke veda etti - 3
Kering CEO’su ve oyuncu Salma Hayek’in eşi olan François-Henri Pinault, “Markalarımızda kürk kullanımını sona erdirerek ileriye doğru bir adım daha atmanın zamanı geldi" dedi.

Fransız moda devi Saint Laurent kürke veda etti - 4
Pinault "Müşterilerimizle birlikte dünya da değişti ve lüksün de buna uyum sağlaması gerekiyor” diye konuştu.


Fransız moda devi Saint Laurent kürke veda etti - 5

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