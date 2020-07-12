Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre hayatını kaybetti

Motosiklet tutkunu olan Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre, geçirdiği motosiklet kazası sonrası bir ay komada kaldıktan sonra 54 yaşında hayatını kaybetti.

ntv.com.tr 12.07.2020 - 09:47 | Son Güncelleme : 12.07.2020 - 10:03

Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre hayatını kaybetti - 1

Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre, motosiklet kazası sonucu 54 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre hayatını kaybetti - 2

Fransa'da geçirdiği kaza sonrası bir aydır komada olan prenses, 3 Temmuz'da hayata veda etti.

Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre hayatını kaybetti - 3

Ailesinin yaptığı açıklamada, "1966 doğumlu Hermine de Clermont-Tonnerre, üzücü motosiklet kazası sonrası bir ay Kremlin Bicetre Hastanesi'nde komada kaldıktan sonra bizi bıraktı. Son nefesini verirken tüm ailesi etrafındaydı" denildi.

Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre hayatını kaybetti - 4

Fransa'da doğan Prenses, Dük Charles Henri of Clermont-Tonnerre ile Anne Moranville'nin kızıydı. Motosiklet tutkunu olan Prenses, motosiklet kulübü Hells of Angels (Cehennem Melekleri) ve Harley-Davidson'a ilgi duyuyordu.

Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre hayatını kaybetti - 5

1990'lı yıllarda Fransız Point De Vue gazetesinde gazetecilik yapmaya başlamadan önce kariyerine Dior'da stilist olarak başladı.

Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre hayatını kaybetti - 6

Fransız iş insanı Alastair Cuddeford ile evlenip boşanan Prenses, geride Allegra ve Calixtead adlı iki çocuk bıraktı.

Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre hayatını kaybetti - 7

Yedi roman yazan Prenses, "Fear Factor" ve "La Ferme Celebrites en Afrique" gibi pek çok televizyon programına katıldı.

Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre hayatını kaybetti - 8
Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre'nin cenaze töreni, Paris'teki Eglise Saint-Pierre de Montmartre'da yapıldı.

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