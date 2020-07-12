Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre hayatını kaybetti

ntv.com.tr 12.07.2020 - 09:47 | Son Güncelleme : 12.07.2020 - 10:03
Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre, motosiklet kazası sonucu 54 yaşında hayatını kaybetti.
Fransa'da geçirdiği kaza sonrası bir aydır komada olan prenses, 3 Temmuz'da hayata veda etti.
Ailesinin yaptığı açıklamada, "1966 doğumlu Hermine de Clermont-Tonnerre, üzücü motosiklet kazası sonrası bir ay Kremlin Bicetre Hastanesi'nde komada kaldıktan sonra bizi bıraktı. Son nefesini verirken tüm ailesi etrafındaydı" denildi.
Fransa'da doğan Prenses, Dük Charles Henri of Clermont-Tonnerre ile Anne Moranville'nin kızıydı. Motosiklet tutkunu olan Prenses, motosiklet kulübü Hells of Angels (Cehennem Melekleri) ve Harley-Davidson'a ilgi duyuyordu.
1990'lı yıllarda Fransız Point De Vue gazetesinde gazetecilik yapmaya başlamadan önce kariyerine Dior'da stilist olarak başladı.
Fransız iş insanı Alastair Cuddeford ile evlenip boşanan Prenses, geride Allegra ve Calixtead adlı iki çocuk bıraktı.
Yedi roman yazan Prenses, "Fear Factor" ve "La Ferme Celebrites en Afrique" gibi pek çok televizyon programına katıldı.