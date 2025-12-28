Fransız sinema ikonu Brigitte Bardot hayatını kaybetti
28.12.2025 13:12
NTV - Haber Merkezi
Bir dönem sinema dünyasına damga vuran Fransız oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü Fransız oyuncu ve şarkıcı Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir neslin sinemasını tanımlayan Bardot, sıkı bir hayvan hakları savunucusuna dönüşen yaşamıyla tanınıyordu.
AFP'nin haberine göre Bardot, Hollywood ihtişamının zirvelerinde geçen ömrüne son noktayı koydu.
Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadınından inzivaya çekilmiş bir aktiviste dönüşmesi, kültür tarihindeki en keskin kariyer değişimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Paris'te 1934 yılında varlıklı ve geleneksel Katolik ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bardot, ilk olarak sahne kariyerini hedefledi.
Prestijli Paris Konservatuvarında balerin olarak eğitim aldı ancak çarpıcı görünümü moda dünyasının dikkatini çekti.
Henüz 15 yaşındayken Elle dergisinin kapağında yer aldı. Modellik çalışmaları sayesinde oyunculuğa geçiş yaptı ve yönetmen Roger Vadim ile tanıştı. Çift, Bardot 18 yaşına girdikten kısa süre sonra, 1952'de evlendi.
"VE TANRI KADINI YARATTI"
Uluslararası çıkışını 1956'da Vadim'in yönettiği Ve Tanrı Kadını Yarattı (And God Created Woman) filmiyle yaptı. Saint-Tropez'de geçen filmde canlandırdığı özgür genç kız karakteri, sadece kariyerini başlatmakla kalmadı, kültürel manzarayı da değiştirdi.
Film, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sansasyon yaratarak Bardot'nun özgürleşmiş ikon statüsünü pekiştirdi.
Bardot'nun imajı 1969 yılına gelindiğinde Fransız kimliğiyle o kadar özdeşleşmişti ki Fransa Cumhuriyeti'nin resmi sembolü Marianne için model olarak seçilen ilk gerçek kişi oldu.
Bardot, 1960'lar boyunca dönemin en ünlü yönetmenleriyle çalıştı. Henri-Georges Clouzot’nun Oscar adayı Gerçek (The Truth) ve Jean-Luc Godard’ın Yeni Dalga başyapıtı Nefret (Contempt) filmlerinde başrol oynadı.
Ayrıca Hollywood’a adım atarak Shalako adlı western filminde Sean Connery ile kamera karşısına geçti.
Etkisi müziğe de uzanan Bardot, o dönemki sevgilisi Serge Gainsbourg ile “Je T’Aime... Moi Non Plus” şarkısının, başlangıçta yayınlanmamış olsa da orijinal versiyonunu kaydetti.
Ancak spot ışıklarının amansız parıltısı Bardot üzerinde ağır bir yük oluşturdu. Ünlü olmanın getirdiği "çılgınlıktan" duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiren Bardot, daha sonra 1996'da The Guardian'a verdiği demeçte, yaşadığı hayata "kendisini asla gerçekten hazır hissetmediğini" söylemişti.
Şöhretinin zirvesindeyken, 1973 yılında 39 yaşında sinema endüstrisinden tamamen emekli oldu.
KENDİSİNİ HAYVAN HAKLARINA ADADI
Hayatının ikinci perdesi, hayvan haklarına duyduğu bağlılıkla şekillendi. 1986'da Brigitte Bardot Vakfını kurarak imkanlarını fok avcılığından yunusların katledilmesine kadar çeşitli konularda dünya liderlerine lobi yapmak için kullandı.
Fakat hayatının bu dönemi, giderek sertleşen siyasi duruşuyla da dikkat çekti. Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe'ye verdiği açık destek verdi.
Bardot, 1997 ile 2008 yılları arasında “ırkçı nefreti körüklemek” suçundan beş kez hüküm giydi. 2003 tarihli Sessizlikte Bir Çığlık (Un cri dans le silence) adlı kitabı, LGBT bireyler ve göçmenlere yönelik saldırıları nedeniyle kınamalara neden oldu.
Tepkilere rağmen Bardot, Jean-Marie Le Pen ve haleflerinin görüşleriyle sık sık paralellik gösterdi.
Bardot’nun özel hayatı da kariyeri kadar hareketliydi. Dört kez evlenen Bardot, son evliliğini 1992'de Ulusal Cephe'nin eski danışmanlarından Bernard d’Ormale ile yaptı. Bardot'nun, Jacques Charrier ile olan ikinci evliliğinden Nicolas adında bir oğlu bulunuyor.