Fransız sinema ikonu Brigitte Bardot hayatını kaybetti

Ünlü Fransız oyuncu ve şarkıcı Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir neslin sinemasını tanımlayan Bardot, sıkı bir hayvan hakları savunucusuna dönüşen yaşamıyla tanınıyordu.

AFP'nin haberine göre Bardot, Hollywood ihtişamının zirvelerinde geçen ömrüne son noktayı koydu.

Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadınından inzivaya çekilmiş bir aktiviste dönüşmesi, kültür tarihindeki en keskin kariyer değişimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Paris'te 1934 yılında varlıklı ve geleneksel Katolik ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bardot, ilk olarak sahne kariyerini hedefledi.

Prestijli Paris Konservatuvarında balerin olarak eğitim aldı ancak çarpıcı görünümü moda dünyasının dikkatini çekti.

Henüz 15 yaşındayken Elle dergisinin kapağında yer aldı. Modellik çalışmaları sayesinde oyunculuğa geçiş yaptı ve yönetmen Roger Vadim ile tanıştı. Çift, Bardot 18 yaşına girdikten kısa süre sonra, 1952'de evlendi.