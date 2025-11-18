Fransız yazar Moliere ölmeseydi sonraki oyunu ne olurdu ? Yapay zeka yanıt arıyor
18.11.2025 16:05
Reuters
17.yüzyıl Fransız oyun yazarı Moliere 'Le Malade Imaginaire' oyununu sahnelerken sahnede ölmeseydi hangi oyunu yazardı sorusuna akademisyenler yapay zekayla yanıt arıyor.
Tiyatro oyunu Versay Saray'ında sergilecek
Sahnede Le Malade Imaginaire oyununu sergilerken fenalaşan ve sonrasında hayatını kaybeden Fransız yazar, hayatını sahnelere adadı. Onun adına yapılan bu çalışmanın sonucu gelecek yıl Versay Sarayı'nda ilk kez sahnelenecek olan "L'Astrologue ou les Faux Presages" (Astrolog ya da Sahte Alametler) adlı bir komedi oyunu olacak.
Moliere astrolojiyi eserlerinde ele aldı
Projede yer alan Hugo Caselles-Dupre yapay zekanın mevcut durumundan yararlanarak Moliere'in yaratıcı sürecini yeniden yaratmaya çalıştıklarını aktardı.
Sanat tarihçisi Mickael Bouffard Moliere'in ele aldığı konulardan birinin astroloji olduğunu vurguladı.
Oluşturulan hikaye de astrolog merkezli olacak
Yaratılan hikayede Geronte adında saf bir burjuvanın, başka birine olan aşkına rağmen, Geronte'nin kızını perukçuyla evlendirmeyi planlayan sahtekar bir astroloğun tuzağına düşmesi etrafında ilerlemektedir.
Yapay zeka akademisyenlerin konrtoluyle ilerledi
Moliere'in tarzını anlayabilmek için yapay zeka kullanılsa da yapay zekaya tamemen bağlı kalınmadı. Yapay zekanın yarattığı tarihsel hataları ve diğer ayrıntıları düzeleyen akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ince ayar yapıldı.