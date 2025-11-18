Fransız yazar Moliere ölmeseydi sonraki oyunu ne olurdu ? Yapay zeka yanıt arıyor

Sahnede Le Malade Imaginaire oyununu sergilerken fenalaşan ve sonrasında hayatını kaybeden Fransız yazar, hayatını sahnelere adadı. Onun adına yapılan bu çalışmanın sonucu gelecek yıl Versay Sarayı'nda ilk kez sahnelenecek olan "L'Astrologue ou les Faux Presages" (Astrolog ya da Sahte Alametler) adlı bir komedi oyunu olacak.