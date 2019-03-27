Friends dizisindeki ikiz bebeklerin şimdiki hali
ntv.com.tr
90’lı yılların sevilen dizisi Friends’te Ross ve Rachel karakterlerinin bebeğini dönüşümlü olarak canlandıran ikizler bugün 16 yaşında. İkizler, korku filmi Biz’de boy gösteriyor.
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Friends dizisinin hayranları Ross ve Rachel’in Emma adlı bebeğini hatırlayacaktır.
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Dizide bebeği, ikiz kardeşler Noelle ve Cali Sheldon canlandırıyordu. İkiz kardeşlerin dönüşümlü olarak oynadığı Emma karakterinin annesi Rachel, dizinin başrol oyuncusu Jennifer Aniston’du.
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İkizler bugün 16 yaşında ve Jordan Peele’nin son dönemde popüler olan korku filmi Biz’de (Us) rol alıyorlar.
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Friends dizisinin sevimli bebekleri, korku filminde kötü karakterleri canlandırıyor.
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5Filmde jimnastik yeteneklerini de konuşturan ikiz kardeşler için yönetmen Peele, “Filmde herkesten rol çaldıkları iki sahneleri var” dedi.
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İkizler, Friends dizisinin 2003 ile 2004 yılları arasında yayınlanan sekizinci sezonunda rol almıştı.