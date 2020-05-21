Full House yıldızı Lori Loughlin rüşvet suçunu kabul etti

ntv.com.tr 21.05.2020 - 17:16
Full House dizisinin yıldızı Lori Loughlin ve eşi Mossimo Giannulli, kızlarını iyi bir üniversiteye göndermek için rüşvet verdikleri iddiası sonrası aylarca masum olduklarını savunmalarının ardından, sonunda suçlu olduklarını kabul etti.
Loughlin iki ay hapis ve 150 bin dolar paranın yanı sıra iki yıl boyunca 100 saatlik kamu hizmeti cezasıyla karşı karşıyayken, moda tasarımcısı olan eşi ise be ay hapis, 250 bin dolar para ve iki yıl boyunca 250 saatlik kamu hizmeti cezasıyla yargılanıyor.
Loughlin ve Giannulli, geçen yıldan bu yana üniversitede rüşvet skandalında 23’üncü ve 24’üncü şüpheliler olarak yargılanmaya başladı. Çift, iki kızını sporcu olmadıkları halde Southern California Üniversitesi’ne kürekçi olarak kaydettirmek için 500 bin dolar rüşvet vermekle suçlanıyordu.
Çift, çocuklarını seçkin okullara yazdırmak için üniversite başvuruları ve giriş sınavlarında sahtecilik yapan ve rüşvet veren varlıklı ebeveynlerin bulunduğu Varsity Blues adlı soruşturmada yer alan 50 şüpheli arasındaydı.
Aynı skandal soruşturmada Desperate Housewives dizisinin yıldızı Felicity Huffman da vardı. Huffman, suçlu bulunduğu yargılama sonucu iki hafta cezaevinde yattı. 15 bin dolar rüşvet veren Huffman, skandal sonrası, “Büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum” demişti.
Boston eyaletindeki federal savcılar, Mart 2019’da, 2011-2019 döneminde çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için bir danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptıkları gerekçesiyle aralarında Hollywood yıldızları ve iş insanlarının da bulunduğu 50 kişiye dava açmıştı.