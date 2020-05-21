Full House yıldızı Lori Loughlin rüşvet suçunu kabul etti

Loughlin iki ay hapis ve 150 bin dolar paranın yanı sıra iki yıl boyunca 100 saatlik kamu hizmeti cezasıyla karşı karşıyayken, moda tasarımcısı olan eşi ise be ay hapis, 250 bin dolar para ve iki yıl boyunca 250 saatlik kamu hizmeti cezasıyla yargılanıyor.