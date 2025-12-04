Funda Eryiğit eşi Berkun Oya ile tanışma hikayesini anlattı
04.12.2025 10:35
NTV - Haber Merkezi
Funda Eryiğit, "Empati" programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, eşi Berkun Oya ile nasıl tanıştıklarını anlattı ve evliliklerine dair konuştu.
"Canım Ailem", "Son Yaz", "Bir Başkadır" gibi yapımlarda rol alan Funda Eryiğit, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Son olarak "Ben Onun Annesiyim" adlı dizide rol alan Funda Eryiğit, özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
"O GÖRÜŞMEDE ARADA KALDIM"
Berkun Oya ile tanışma hikayesini anlatan ünlü oyuncu, "Bir Başkadır dizisi için görüşmelere gittiğimde tanıştık. O görüşmede ilk etkilenen kişi Berkun olmuş. Benimkisi bir süre sonra oldu. Çünkü ben, o ilk görüşmede benimle flört ediyor gibi ama biraz da değişik bir insan diyerek arada kaldım" dedi.
2023 YILINDA EVLENDİLER
Berkun Oya ile 2 buçuk yıllık birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandıran Funda Eryiğit, "Evlilik konusu biraz yaşarken kendiliğinden gelişti" diye konuştu.
41 yaşındaki Funda Eryiğit, Taylan'ın "Evlilikten bir şikayetin var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Hiç şikayetim yok ama zaman zaman beceremediğimiz anlar oluyor. Çok memnunum. Bence bu bir tercih, hayatını kolaylaştıran, yalnızlığını kıran, birlikte bir şeyler inşa etme duygunu yükselten bir durum."
ANNELİKLE İLGİLİ KONUŞTU
Mayıs 2023'te de oğlu Civan'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Eryiğit, annelikle ilgili de şunları söyledi:
"Anne olduktan sonra zamanlama kısmı çok değişti. Bu hayata bakış açıma da yansıdı. İnanılmaz bir rahatlık getirmeye başladı bana."
"BERKUN'LA ÇALIŞMAK HİÇ ZOR DEĞİL"
“Bir Başkadır” ve “Cici” adlı projelerde eşiyle birlikte çalışan Eryiğit, "Berkun Oya ile çalışmak zor mu?" sorusunu da yanıtladı.
Ünlü oyuncu, "Berkun'la çalışmak hiç zor değil, bir oyuncu için inanılmaz konforludur. Set öncesi oyuncularla uzun çalışmalar yapar, o yüzden sete gidince 'Ne yapacağım ben?' sorusunu sormazsınız, yaratıcılık konusuna kanalize olursunuz" ifadelerini kullandı.
Mutfakla arasının önceki yıllarda iyi olduğunu da söyleyen Funda Eryiğit, “Civan'dan sonra bu durum değişti. Önceleri 'onunla ilgileniyorum, mutfağa giremiyorum' derken, şimdi bu durumu bahane ediyorum. Çünkü yemek yapmaktan eskisi kadar keyif almıyorum” diye konuştu.