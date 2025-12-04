Funda Eryiğit eşi Berkun Oya ile tanışma hikayesini anlattı

Berkun Oya ile tanışma hikayesini anlatan ünlü oyuncu, "Bir Başkadır dizisi için görüşmelere gittiğimde tanıştık. O görüşmede ilk etkilenen kişi Berkun olmuş. Benimkisi bir süre sonra oldu. Çünkü ben, o ilk görüşmede benimle flört ediyor gibi ama biraz da değişik bir insan diyerek arada kaldım" dedi.