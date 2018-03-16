Furkan Kızılay'ın 'Havuç' isyanı
Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'dan ayrılması ve Havuç karakterine veda etmesiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
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1Oyuncu Furkan Kızılay, çocukluğundan itibaren rol aldığı 'Çocuklar Duymasın'dan ayrılmış ve başka bir dizide rol almaya başlamıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda kız arkadaşı ile görüntülenen Kızılay, diziden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.
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2Dizinin yapımcısı Birol Güven ile halen görüştüklerini vurgulayan Furkan Kızılay, "Ben başka rollerde, başka yapımlarda da yer almak istediğim için diziden ayrıldım. Ekonomik anlaşmazlık sebebiyle diziden ayrılmadım" dedi.
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3Kızılay "Birol Güven ile halen samimi şekilde görüşüyoruz" diye konuştu,
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4Ünlü oyuncu, "Şu an başka bir dizide rol alıyorum, 'Havuç' rolü değil. Başka rolleri de oynayabileceğimi göstermek için diziden ayrılmak istedim" dedi.
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5Survivor 2017'de yer alan Furkan Kızılay o dönem de Havuç karakteri dışında bir rolde oynamak istediğini sık sık söylüyordu.
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Çocuklar Duymasın'a Furkan Kızılay'ın yerine Baran Erdoğan katılmıştı.