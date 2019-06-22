Furkan Palalı: Aslı Bekiroğlu ile aramızda bir şey yok

Hacettepe’de Jeoloji Mühendisliği okuyup Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon yüksek lisansı yaptınız. Bir yandan da Best Model’a girdiniz. Böyle bir eğitimden sonra modellik yarışması şöhret olma arzusunun bir parçası mıydı?

- Hiç öyle bir arzum olmadı.



Neydi sebep?

- Aslında jeolojiyle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. O dönem kız arkadaşımdan ayrıldım, sinirlendim, kurduğum hayallerin hepsini çöpe attım ve böyle keskin bir geçiş yaptım.



