Furkan Palalı: Aslı Bekiroğlu ile aramızda bir şey yok
Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım'ın Nejat Yılmaz'ı Furkan Palalı hakkında merak edilenleri anlattı.
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Benim Tatlı Yalanım'da Aslı Bekiroğlu ile başrolde oynalan Furkan Palalı (Nejat Yılmaz) yeni dizisini, özel hayatını ve merak edilenleri Hürriyet'ten Hakan Gence'ye anlattı: İşte Furkan Palalı'nın açıklamalarından satırbaşları:
Arka arkaya başrollerde görüyoruz sizi. Bu başarının ne kadarı yeteneğinize, ne kadarı fiziğinize dayanıyor?
- Katkısı vardır ama mesela bu röportajda adımın başına sıfat olarak ‘yakışıklı oyuncu’ yerine ‘başarılı oyuncu’ sıfatının gelmesini tercih ederim.
Ama daha diziniz başlamadan vücut yaptığınıza dair haberler çıktı. Nasıl bir değişim geçirdiniz?
- 2010’dan beri vücudum aynı. Hep kaslıyım. Hiçbir zaman beni göbekli yakalayan olmamıştır. Bu sebeple o çıkan haberlere anlam eremiyorum.
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Sosyal medya hesabınıza bir fotoğraf yüklediğiniz için o haberler çıkmadı mı?
- Fotoğrafın açısından ve biceps’lerin ışıkla farklı görünüyor olmasından da kaynaklanabilir. Ama zaman zaman kas kütlemi artırıp azaltabiliyorum, bunun da etkisi olmuştur. Ancak o fotoğrafı görenin başka hiçbir fotoğrafıma bakmadan “Bu adamın vücudu varmış” yerine “Vücut yapmış” demesi o nedenle yanlış geliyor. Ama insan bunlara çok fazla takılmamayı zamanla öğreniyor. Ben, ‘işimi nasıl daha iyi yaparım’a odaklanmayı tercih ediyorum. Tüm gayretim o yönde.
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Hemen Can Yaman’la kıyaslandınız...
- Benzetmeler, yakıştırmalar gördüğümde insanların görüşlerine saygı duymakla birlikte neyi, neden kıyasladıklarını düşünmelerini istiyorum. Kim ne yaptı? Daha önce nasıldı ve şu an nasıl? Gazetecilik araştırmak değil midir? Bunları düşünmeden bir fotoğraf üzerinden söylenenlere artık gülüp geçiyorum. Polemiklere bulaşan bir magazin adamı değilim. Mesela ‘No: 309’da 30’un üzerinde sahne çektim, vücudumu bilen biliyor, ispatlama gibi bir çabam o nedenle yok zaten.
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Ekranda erkek oyuncuların üstsüz sahneleri reyting getiriyor mu?
- Etkisi olabilir. Ama tek başına değil. Hikâyesi, derinliği ve alt metni olmayan bir işte çırılçıplak bile kalsanız etkisi anlık olur, sizi bir sonraki sezona taşımaz. Şu an gerekli bir sahne olsa, vücut olarak hazırım ama bu projede derdimiz bu değil. Cinsellik değil, güçlü hikâye satıyor
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Hacettepe’de Jeoloji Mühendisliği okuyup Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon yüksek lisansı yaptınız. Bir yandan da Best Model’a girdiniz. Böyle bir eğitimden sonra modellik yarışması şöhret olma arzusunun bir parçası mıydı?
- Hiç öyle bir arzum olmadı.
Neydi sebep?
- Aslında jeolojiyle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. O dönem kız arkadaşımdan ayrıldım, sinirlendim, kurduğum hayallerin hepsini çöpe attım ve böyle keskin bir geçiş yaptım.
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‘Oyunculuk eğlenceli iş, para da kazanırım’ düşüncesiyle mi bu işe başladınız?
- Sektör hakkında gerçekten o zamanlar çok az bilgim varmış. İnsan işin içine girince anlıyor. Deneyimleyerek öğreniyorsunuz birçok şeyi.
Neymiş oyunculuk?
- Her şey! Her an gözlem yapmak, bir şey hissetmek, sağduyulu olmak. En ufak bir hareketi kaydederek hayatın her saniyesinden beslenmek. Özellikle de okumak ve izlemek hayatımın en büyük tutkusu oldu diyebilirim.
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7Şöhretin en zor yanı ne?
- Hayatın kısıtlanması. Birçok şeyden vazgeçtim. İstediğim zaman istediğim yerde olamıyorum. Sabah spora gideceksem bile kendime çekidüzen vermem gerekiyor.
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Dizideki partneriniz Aslı Bekiroğlu’yla birlikte olduğunuza dair haberler çıktı. İşin aslı ne?
- Aramızda bir şey yok. Ama enerjimiz çok iyi.
Bir önceki dizinizde de Demet Özdemir’le aşk haberleriniz çıkmıştı.Dizi ortamları aşkı tetikliyor mu?
- O da bir dedikodu. Aynı ortamda sürekli berabersin, karşılıklı bir enerji de varsa, sahneler sizi tetikliyor ve bu bir süre sonra aşka dönüşebiliyor.
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Bu ne kadar profesyonel?
- Doğru diyorsun, tam tersi olmalı ama hiç kimse bence o kadar profesyonel değil.
Yine bir romantik komedi işindesiniz...
- Aslında bu ‘rom-com-drama’.
Nedir o?
- İçinde ciddi dram barındıran, durum komedileri de olan bir tür. Canlandırdığım ‘Nejat’ karakterinin kızının, annesini görmemesinden kaynaklı bir travması var. İlk bölümü çekerken göğsüme bir öküz oturdu. Çünkü doğum gününde annesinin geleceğine inanan bir çocuk vardı karşımda. Ve o annenin gelmeyeceğini bilen babanın kaygısını vermem gerekiyordu.
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Nasıl bir karakter canlandırdığınız?
- Hayat enerjisi çok yüksek. Kızı en büyük tutkusu.
Çocuğunuz yok. Role nasıl hazırlandınız?
- Bir yeğenim var. Tam dizideki kızımın yaşlarında, onun tepkileri cebimdeydi. Haftanın altı günü, parkta koşarken çocuklu babaların ilişkilerini gözlemledim. Nasıl tutuyorlar, ağzını nasıl siliyorlar... En önemlisi de kızımı canlandıran çocuk oyuncunun enerjisiydi.
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