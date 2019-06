Furkan Palalı: Aslı Bekiroğlu ile aramızda bir şey yok

‘Oyunculuk eğlenceli iş, para da kazanırım’ düşüncesiyle mi bu işe başladınız?

- Sektör hakkında gerçekten o zamanlar çok az bilgim varmış. İnsan işin içine girince anlıyor. Deneyimleyerek öğreniyorsunuz birçok şeyi.



Neymiş oyunculuk?

- Her şey! Her an gözlem yapmak, bir şey hissetmek, sağduyulu olmak. En ufak bir hareketi kaydederek hayatın her saniyesinden beslenmek. Özellikle de okumak ve izlemek hayatımın en büyük tutkusu oldu diyebilirim.