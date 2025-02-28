Furkan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Furkan Suresi meali ve tefsiri

FURKAN SURESİ KUR’AN-I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Furkan suresi, standart 604 sayfalık Mushaflarda 358. sayfada başlar ve 365. sayfada biter, yani yaklaşık sekiz sayfalık bir alanda yer alır ve 19. cüzün başlarına denk gelir.



Farklı baskılarda sayfa numarası ufak değişiklik gösterebilir ama genel olarak 18. cüzün sonundan itibaren başlar ve 19. cüzün başlarına kadar devam eder. Suyolu tertibine bağlı değişiklikler olsa da sure numarası 25 olarak belirtilir. Bu nedenle 358 ile 365. sayfa aralığı çoğu Mushaf için geçerli kabul edilir.





FURKAN SURESİ KAÇ SAYFA?

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FURKAN SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Furkan suresi, standart bir Kur’an-ı Kerim baskısında yaklaşık 8 sayfa tutar. 358. sayfadan başlayıp 365. sayfada sona erer. Toplam 77 ayet olduğu için orta uzunlukta surelerden biri sayılır.Bu sayfa miktarı baskıdan baskıya değişebilir. Yazı puntosu veya Mushaf boyutları farklı olduğunda bu rakamda küçük değişiklikler olabilir. Genel kabul, 8 sayfa civarında olduğudur.Furkan suresini samimiyetle okuyanın büyük sevap kazanacağına inanılır. Bu sureyi düzenli okumanın kalbe huzur ve kuvvet verdiği söylenir. Özellikle tövbe etmek isteyenlerin bu sureyi sık sık okumaları önerilir.Okuyan kişiye manevi korunma sağladığı, haset ve kötülükleri uzaklaştırdığına dair rivayetler vardır. Tarımla uğraşanlar, bereket için 48 ve 49. ayetleri okuyarak dua eder. Ayrıca 74. ayetin, hayırlı evlat için dua niyetiyle tekrarlandığı bilinir.Furkan suresi, 19. cüzde yer alır. 18. cüzün son kısmında başlar ve 19. cüzün başında devam eder. Bu nedenle hatim okuyanlar cüz geçişinde Furkan suresine denk gelir.Bu sure 25. sure olduğu için Mushaf sıralamasında net bir yeri bulunur. Cüz sıralamasında ise 18 ve 19. cüzün arasında yer aldığı görülür. Genel olarak 19. cüzün ilk sayfalarında tamamlanır.