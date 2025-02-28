Furkan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Furkan Suresi meali ve tefsiri

Furkan suresi, Kur’an-ı Kerim’in 25. suresi olup Mekke’de inmiştir. Toplam 77 ayetten oluşur ve hakla batılı ayırt etme anlamındaki “Furkan” ismini, ilk ayette geçen ifadeden alır. İçeriğinde inkarcıların Kur’an hakkındaki itirazlarına cevaplar verilir.

Furkan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Furkan Suresi meali ve tefsiri - 1

FURKAN SURESİ NEDİR?


Bu sure, tevhid inancını pekiştirirken ahiret gerçeğini hatırlatır. Surede, Peygamber Efendimiz’in risaletinin hak oluşu vurgulanır ve putperestlik anlayışı eleştirilir. Son kısımda “Rahman’ın kulları” olarak tanımlanan müminlerin ahlaki özellikleri anlatılır, bu vasıflar her dönemde inananlar için örnek kabul edilir. Furkan suresi, Kur’an’ın Allah katından gönderilen bir rehber olduğunu ve dünya hayatını sorgulamayı teşvik ettiğini ifade eder.

FURKAN SURESİNİ OKUMAK VE FURKAN SURESİ DİNLEMEK


Furkan suresini okumak, mümine manevi huzur verir ve kalbi besler. Bu sureyi tilavet eden kişi, her bir harfine on sevap kazanacağına inanır. Dinlerken de aynı manevi atmosferi solumak ve kalbi güçlendirmek mümkündür.

Bu suredeki ayetleri düşünerek okumak, kişinin imanını pekiştirir ve ahlaki rehberlik sağlar. Furkan suresini güzel bir kıraatle dinlemek veya okumak, gönül sakinliği kazanmaya yardımcı olur. Tecvid kurallarına uygun şekilde ve samimi bir niyetle okunması, müminin Allah’la bağını kuvvetlendirir.

YAŞAM HABERLERİ

Furkan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Furkan Suresi meali ve tefsiri - 2

FURKAN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

  1. تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
  2. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا
  3. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا
  4. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا
  5. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُـمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
  6. قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
  7. وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا
  8. أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا
  9. انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا
  10. تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا
  11. بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا
  12. إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا
  13. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا
  14. لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا
  15. قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا
  16. لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْؤُولًا
  17. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ
  18. قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا
  19. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا
  20. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا
  21. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا
  22. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا
  23. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا
  24. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا
  25. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا
  26. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا
  27. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا
  28. يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا
  29. لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا
  30. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا
  31. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا
  32. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا
  33. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا
  34. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا
  35. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا
  36. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا
  37. وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
  38. وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
  39. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
  40. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
  41. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا
  42. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا
  43. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
  44. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا
  45. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا
  46. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا
  47. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا
  48. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
  49. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا
  50. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
  51. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا
  52. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
  53. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا
  54. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا
  55. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا
  56. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
  57. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا
  58. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
  59. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا
  60. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا
  61. تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا
  62. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا
  63. وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
  64. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
  65. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا
  66. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
  67. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا
  68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
  69. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا
  70. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
  71. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا
  72. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
  73. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا
  74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
  75. أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا
  76. خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
  77. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
Furkan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Furkan Suresi meali ve tefsiri - 3

FURKAN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

  1. Tebarekellezî nezzele’l-furkâne alâ abdihî liyekûne lilâlemîne nezîrâ
  2. Ellezî lehu mulkus semâvâti velardı ve lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerîkun fîlmulki ve halaka kulle şey’in fe kadderahu takdîrâ
  3. Vettehazû min dûnihî âliheten lâ yahlukûne şey’en ve hum yuhlakûne ve lâ yemlikûne li-enfusihim darran ve lâ nef’an ve lâ yemlikûne mevten ve lâ hayâten ve lâ nuşûrâ
  4. Ve kâlellezîne keferû in hâzâ illâ ifkunifterâhu ve e’ânehu aleyhi kavmun âharûn fe kad câû zulmen ve zûrâ
  5. Ve kâlû esâtîrul evvelîn iktetebehâ fe hiye tumlâ aleyhi bukreten ve asîlâ
  6. Kul enzelehullezî ya’lemus sirre fîs semâvâti vel ard innehu kâne gafûran rahîmâ
  7. Ve kâlû mâli hâzer resûli ye’kulit taâme ve yemşî fîl esvâk lev lâ unzile ileyhi melekun fe yekûne meahu nezîrâ
  8. Ev yulkâ ileyhi kenzun ev tekûnu lehu cennetun ye’kulu minhâ ve kâlez zâlimûne in tettebiûne illâ raculen meshûrâ
  9. Unzur keyfe darabû lekel emsâle fe dallû fe lâ yestetîûne sebîlâ
  10. Tebarekellezî in şâe ceale leke hayran min zâlike cennâtin tecrî min tahtihel enhâru ve yec’al leke kusûrâ
  11. Bel kezzebû bis sâati ve a’tednâ limen kezzebe bis sâati saîrâ
  12. İzâ raethum min mekânin baîdin semiû lehâ tegayyuzan ve zefîrâ
  13. Ve izâ ulkû minhâ mekânen dayyikan mukarrenîne deav hunâlike subûrâ
  14. Lâ ted’ûlyevme subûran vâhıden ved’û subûran kesîrâ
  15. Kul e zâlike hayrun em cennetul huldilletî vûidel muttekûn kânet lehum cezâen ve masîrâ
  16. Lehum fîhâ mâ yeşâûne hâlidîn kâne alâ rabbike va’den mes’ûlen
  17. Ve yevme yahşuruhum ve mâ ya’budûne min dûnillâhi fe yekûlu e entum edlaltum ibâdî hâulâi em hum dallûs sebîle
  18. Kâlû subhâneke mâ kâne yenbegî lenâ en nettehıze min dûnike min evliyâe ve lâkin mette’tehum ve âbâehum hattâ nesûz zikrâ ve kânû kavmen bûrâ
  19. Fe kad kezzebûkum bimâ tekûlûne fe mâ testetîûne sarfan ve lâ nasrâ ve men yazlım minkum nuzıkhu azâben kebîrâ
  20. Ve mâ erselnâ kableke minel murselîne illâ innehum leye’kulûnet taâme ve yemşûne fîl esvâk ve cealnâ ba’dakum liba’dın fitneten e tasbirûn ve kâne rabbuke basîrâ
  21. Ve kâllezîne lâ yercûne likâenâ lev lâ unzile aleynel melâiketu ev nerâ rabbenâ lekadistekberû fî enfusihim ve atav utuvven kebîrâ
  22. Yevme yerevnel melâikete lâ buşrâ yevmeizililmucrimîne ve yekûlûne hicran mahcûrâ
  23. Ve kadimnâ ilâ mâ amilû min amelin fe cealnâhu hebâen mensûrâ
  24. Ashâbul cenneti yevmeizin hayrun mustekarren ve ahsenu makîlâ
  25. Ve yevme teşakkakus semâu bil gamâmi ve nuzzilel melâiketu tenzîlâ
  26. El mulku yevmeizin el hakku lirrahmân ve kâne yevmen alâlkâfirîne asîrâ
  27. Ve yevme ya’dduzzâlimu alâ yedeyhi yekûlu yâ leytenîttehaztu mear resûli sebîlâ
  28. Yâ veyletâ leytenî lem ettehız fulânen halîlâ
  29. Lekad edallenî aniz zikri ba’de iz câenî ve kâneş şeytânu lil insâni hazûlâ
  30. Ve kâler resûlu yâ rabbi inne kavmîttehazû hâzel kur’âne mehcurâ
  31. Ve kezâlike cealnâ li kulli nebiyyin aduvven minel mucrimîne ve kefâ bi rabbike hâdiyen ve nasîrâ
  32. Ve kâllezîne keferû lev lâ nuzzile aleyhil kur’ânu cumleten vâhideten kezâlike linusebbithe bihi fuâdeke ve rattelnâhu tertîlâ
  33. Ve lâ ye’tûneke bimeselin illâ ci’nâke bil hakki ve ahsene tefsîrâ
  34. Ellezîne yuhşerûne alâ vücûhihim ilâ cehenneme ulâike şerrun mekânen ve edallu sebîlâ
  35. Ve lekad âteynâ mûsâl kitâbe ve cealnâ meahu ehâhu hârûne vezîrâ
  36. Fe kulnâ izhebâ ilâlkavmillezîne kezzebû bi âyâtinâ fe demmernâhum tedmîrâ
  37. Ve kavme nûhın lemmâ kezzebûrrusule ağraknâhum ve cealnâhum linnâsi âyeten ve a’tednâ lizzâlimîne azâben elîmâ
  38. Ve âden ve semûdâ ve ashâber ressi ve kurûnen beyne zâlike kesîrâ
  39. Ve kullen darabnâ lehu emsâle ve kullen tebbernâ tetbîrâ
  40. Ve lekad etev alâlkaryetilletî umtırat matarassev e fe lem yekûnû yeravnehâ bel kânû lâ yercûne nuşûrâ
  41. Ve izâ raevke in yettehızûneke illâ huzûen ehâzellezî beasallâhu resûlâ
  42. İn kâde leyudıllunâ an âlihetinâ lev lâ en sabernâ aleyhâ ve sevfe ya’lemûne hîne yerevnel azâbe men edallu sebîlâ
  43. E raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu e fe ente tekûnu aleyhi vekîlâ
  44. Em tahsebu enne ekserehum yesmeûne ev ya’kilûne in hum illâ kel en’âmi bel hum edallu sebîlâ
  45. E lem tera ilâ rabbike keyfe meddez zılle ve lev şâe le cealehû sâkinâ summe cealnâş şemse aleyhi delîlâ
  46. Summe kabadnâhu ileynâ kabdan yesîrâ
  47. Ve huvellezî ceale lekumul leyle libâsen ven nevme subâten ve ceale’nnehâre nuşûrâ
  48. Ve huvellezî erseler riyâha buşren beyne yedey rahmetihî ve enzelnâ mines semâi mâen tahûrâ
  49. Li nuhyî bihî beldeten meyten ve nuskıyahu mimmâ halaknâ enâmen ve enâsiyye kesîrâ
  50. Ve lekad sarrafnâhu beynehum li yeddekkarû fe ebâ ektherun nâsi illâ kufûrâ
  51. Ve lev şi’nâ le beasnâ fî kulli karyetin nezîrâ
  52. Fe lâ tutıil kâfirîne ve câhidhum bihi cihâden kebîrâ
  53. Ve huvellezî merecel bahreyni hâzâ azbun furâtun ve hâzâ milhun ucâc ve ceale beynehumâ berzehan ve hicran mahcûrâ
  54. Ve huvellezî halaka minel mâi beşeren fe cealehû neseben ve sıhrâ ve kâne rabbuke kadîrâ
  55. Ve ya’budûne min dûnillâhi mâ lâ yenfeuhum ve lâ yedurruhum ve kânel kâfiru alâ rabbihî zahîrâ
  56. Ve mâ erselnâke illâ mubeşşiren ve nezîrâ
  57. Kul mâ es’elukum aleyhi min ecrin illâ men şâe en yettehıze ilâ rabbihî sebîlâ
  58. Ve tevekkel alâl hayyillezî lâ yemût ve sebbih bihamdihî ve kefâ bihî bi zunûbi ibâdihî habîrâ
  59. Ellezî halekas semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî siteti eyyâmin summe stevâ alâl arşi rrahmânu fes’el bihî habîrâ
  60. Ve izâ kîle lehum uscudû lirrahmân kâlû ve mâ rrahmânu e nescudü limâ te’murunâ ve zâdehum nufûrâ
  61. Tebarekellezî ceale fis semâi burûcen ve ceale fîhâ sirâcen ve kameren munîrâ
  62. Ve huvellezî cealen leyle ve’nnehâre hilfeten li men erâde en yezzekkere ev erâde şükûrâ
  63. Ve ibâdur rahmânillezîne yemşûne alâl ardı hevnen ve izâ khâtabahumul câhilûne kâlû selâmâ
  64. Vellezîne yebîtûne li rabbihim sücceden ve kıyâmâ
  65. Vellezîne yekûlûne rabbenâs rif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne ğarâmâ
  66. İnnehâ saet mustekarren ve mukâmâ
  67. Vellezîne izâ enfekû lem yusrifû ve lem yakturû ve kâne beyne zâlike kavâmâ
  68. Vellezîne lâ yed’ûne meallâhi ilâhen âhara ve lâ yaktulûnen nefselletî harramallâhu illâ bil hakkı ve lâ yeznûn ve men yef’al zâlike yelka esâmâ
  69. Yudâaf lehul azâbu yevmel kıyâmeti ve yahlud fîhî muhânâ
  70. İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenâtin ve kânallâhu gafûran rahîmâ
  71. Ve men tâbe ve amile sâlihan fe innehu yetûbu ilallâhi metâbâ
  72. Vellezîne lâ yeşhedûnez zûre ve izâ merrû bil lagvi merrû kirâmâ
  73. Vellezîne izâ zukkirû bi âyâti rabbihim lem yahırrû aleyhâ summen ve umyânen
  74. Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrete a’yunin vec’alnâ lilmuttekîne imâmâ
  75. Ulâike yüczevnel gurfete bimâ saberû ve yulakkavne fîhâ tahiyyeten ve selâmâ
  76. Hâlidîne fîhâ hasunet mustekarren ve mukâmâ
  77. Kul mâ ya’beu bikum rabbî lev lâ duâukum fe kad kezzebtum fe sevfe yekûnu lizâmâ
Furkan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Furkan Suresi meali ve tefsiri - 4

FURKAN SURESİ KUR’AN-I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Furkan suresi, standart 604 sayfalık Mushaflarda 358. sayfada başlar ve 365. sayfada biter, yani yaklaşık sekiz sayfalık bir alanda yer alır ve 19. cüzün başlarına denk gelir.

Farklı baskılarda sayfa numarası ufak değişiklik gösterebilir ama genel olarak 18. cüzün sonundan itibaren başlar ve 19. cüzün başlarına kadar devam eder. Suyolu tertibine bağlı değişiklikler olsa da sure numarası 25 olarak belirtilir. Bu nedenle 358 ile 365. sayfa aralığı çoğu Mushaf için geçerli kabul edilir.

FURKAN SURESİ KAÇ SAYFA?


Furkan suresi, standart bir Kur’an-ı Kerim baskısında yaklaşık 8 sayfa tutar. 358. sayfadan başlayıp 365. sayfada sona erer. Toplam 77 ayet olduğu için orta uzunlukta surelerden biri sayılır.

Bu sayfa miktarı baskıdan baskıya değişebilir. Yazı puntosu veya Mushaf boyutları farklı olduğunda bu rakamda küçük değişiklikler olabilir. Genel kabul, 8 sayfa civarında olduğudur.

FURKAN SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? FURKAN SURESİNİN FAYDALARI


Furkan suresini samimiyetle okuyanın büyük sevap kazanacağına inanılır. Bu sureyi düzenli okumanın kalbe huzur ve kuvvet verdiği söylenir. Özellikle tövbe etmek isteyenlerin bu sureyi sık sık okumaları önerilir.

Okuyan kişiye manevi korunma sağladığı, haset ve kötülükleri uzaklaştırdığına dair rivayetler vardır. Tarımla uğraşanlar, bereket için 48 ve 49. ayetleri okuyarak dua eder. Ayrıca 74. ayetin, hayırlı evlat için dua niyetiyle tekrarlandığı bilinir.

FURKAN SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Furkan suresi, 19. cüzde yer alır. 18. cüzün son kısmında başlar ve 19. cüzün başında devam eder. Bu nedenle hatim okuyanlar cüz geçişinde Furkan suresine denk gelir.

Bu sure 25. sure olduğu için Mushaf sıralamasında net bir yeri bulunur. Cüz sıralamasında ise 18 ve 19. cüzün arasında yer aldığı görülür. Genel olarak 19. cüzün ilk sayfalarında tamamlanır.
Furkan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Furkan Suresi meali ve tefsiri - 5

FURKAN SURESİNİN TAMAMI (FURKAN SURESİ 1, 2, 3 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 77 AYET)

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
Tebarekellezî nezzele’l-furkâne alâ abdihî liyekûne lilâlemîne nezîrâ

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا
Ellezî lehu mulkus semâvâti velardı ve lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerîkun fîlmulki ve haleka kulle şey’in fe kadderahu takdîrâ

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا
Vettehazû min dûnihî âliheten lâ yahlukûne şey’en ve hum yuhlakûne ve lâ yemlikûne li-enfusihim darran ve lâ nef’an ve lâ yemlikûne mevten ve lâ hayâten ve lâ nuşûrâ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا
Ve kâlellezîne keferû in hâzâ illâ ifkunifterâhu ve e’ânehu aleyhi kavmun âharûn fe kad câû zulmen ve zûrâ

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُـمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
Ve kâlû esâtîrul evvelîn iktetebehâ fe hiye tumlâ aleyhi bukreten ve asîlâ

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
Kul enzelehullezî ya’lemus sirre fîs semâvâti vel ard innehu kâne gafûran rahîmâ

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا
Ve kâlû mâli hâzer resûli ye’kulut taâme ve yemşî fîl esvâk lev lâ unzile ileyhi melekun fe yekûne meahu nezîrâ

أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا
Ev yulkâ ileyhi kenzun ev tekûnu lehu cennetun ye’kulu minhâ ve kâlez zâlimûne in tettebiûne illâ raculen meshûrâ

انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا
Unzur keyfe darabû lekel emsâle fe dallû fe lâ yestetîûne sebîlâ

تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا
Tebarekellezî in şâe ce’ale leke hayran min zâlike cennâtin tecrî min tahtihel enhâru ve yec’al leke kusûrâ

… (Sure 77 ayet olduğu için sırasıyla devam eder) …

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
Kul mâ ya’beu bikum rabbî lev lâ duâukum fe kad kezzebtum fe sevfe yekûnu lizâmâ

Furkan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Furkan Suresi meali ve tefsiri - 6

FURKAN SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Ezber yaparken sureyi parçalara bölmek önemlidir. Küçük ayet gruplarını adım adım öğrenmek, tekrar ederek hafızayı güçlendirir. Her gün düzenli bir vakitte okumak ve duydukça ezberlemeye devam etmek gerekir.

İlk üç ayeti, sonra sonraki üç ayeti gibi bölümler halinde ezberlemek daha verimli olur. Namazlarda okuyarak pratik yapmak, hataların farkına varılmasını kolaylaştırır. Anlamını bilerek öğrenmek de kalıcı ezber sağlamaya yardımcı olur.

FURKAN SURESİ MEALİ NEDİR? FURKAN SURESİ'NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Furkan suresinin meali, Allah’ın birliği ve ahiret inancı çerçevesinde müşriklerin itirazlarına cevap içerir. Hz. Peygamber’in insani özelliklerini eleştiren inkarcılara, “Önceki peygamberler de yemek yer, çarşıda dolaşırdı” şeklinde yanıt verilir. Surede ayrıca geçmiş kavimlerin helak edilmeleri ibret olarak anlatılır.

Rahman’ın kulları diye nitelenen müminlerin özellikleri sıralanır. Bu kullar tevazu sahibidir, gece ibadeti yapar, israftan uzak durur. Son bölümde, şirk koşanların ve inkâr edenlerin ahiretteki pişmanlıkları vurgulanır.

FURKAN SURESİ DİĞER ADI NEDİR?


Furkan suresi genellikle “Furkan” ismiyle bilinir. Başka özel bir adla anıldığı yaygın değildir. Bazı sureler gibi farklı bir isimle anılmaz.

Bu sure, ilk ayetinde geçen “el-Furkân” ifadesinden ismini alır. “Furkan”, hakkı batıldan ayıran demektir. Mushaflarda sure numarası 25 olarak kayıtlıdır.

FURKAN SURESİ TEFSİRİ NEDİR?


Furkan suresi tefsiri, ayetlerin detaylı açıklamasını ve iniş sebeplerini ele alan çalışmalardır. Tefsir kitaplarında, surede geçen inkarcılara karşı verilecek cevapların nasıl yorumlandığı anlatılır. Peygamberimiz’in risaletini küçümseyenlere karşı Kur’an’ın ilahi kaynağı açıklanır.

Tefsirlerde, “Rahman’ın kulları” başlığındaki ahlaki vasıflara özellikle dikkat çekilir. Bu bölümü inceleyenler, tevazu, şefkat ve ibadet konularında derin bilgiler elde eder. Ayrıca geçmiş kavimlerin kıssalarının ibret yönünü ortaya koyar.

Furkan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Furkan Suresi meali ve tefsiri - 7

FURKAN SURESİ NE İÇİN OKUNUR? FURKAN SURESİ NEDEN OKUNUR?

Furkan suresi, Müslümanlar tarafından manevi huzur ve rehberlik arayışıyla okunur. Kişi, Allah’ın kelamını okuyarak imanını güçlendirdiğine inanır. İçerisindeki ayetler, yanlış inançlara ve putperestliğe karşı uyarılar taşır.
Bazıları bereket, korunma ve tövbe niyetiyle bu sureye yönelir. Haset ve kötülüklerden sakınmak isteyenler de bu sureyi okumayı tercih eder. Genel olarak, Allah rızasını kazanmak ve kalbe ferahlık vermesi için okunur.

FURKAN SURESİ KAÇ AYETTİR?


Furkan suresi 77 ayetten oluşur. Mekke’de indirildiği kabul edilir. Bazı rivayetlerde birkaç ayetin Medine’de indiği öne sürülse de genel görüş, hepsinin Mekke dönemine ait olduğu yönündedir.

Sure, orta uzunlukta sayılır. Ayetleri çok kısa ya da çok uzun değildir. Tamamını okumak isteyenler için yaklaşık sekiz sayfalık bir metindir.

FURKAN SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Kur’an’ı ezberden veya dijital ortamdan okumak için abdest şartı aranmaz. Ancak Mushaf’a el ile dokunarak okumak için abdestli olmak gerekir. Bu kural Furkan suresi için de geçerlidir.

Temiz bir halde okumak daha faziletli görülür. İmkan varsa her zaman abdestli okumak tavsiye edilir. Ama ezberden veya telefondan okuma durumunda abdest mecburi sayılmaz.

FURKAN SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?


Furkan suresi için sabit bir okuma sayısı bulunmaz. Dileyen, her gün bir defa veya daha fazla okuyabilir. Önemli olan niyetin halis olması ve düzenli okunmasıdır.

Bazı kişiler belirli manevi maksatlarla 7 ya da 41 kez okuma gibi uygulamalar yapar. Bu, geleneksel bir tercihtir ve Kur’an okuyana sevap verileceği bilinir. Sayıdan çok, sadakat ve içtenlik ön planda tutulmalıdır.

Furkan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Furkan Suresi meali ve tefsiri - 8

FURKAN SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Furkan suresi dilediği vakitte okunabilir. Sabah namazından sonra veya gece yatmadan önce okumak tercih edilir. Kalbin sakin olduğu bu saatlerde okunan sure, daha derin bir etki bırakır.

Namaz içinde belli ayetlerini kıraat olarak almak da mümkündür. Ramazan gibi özel aylarda daha sık okumaya özen gösterilebilir. Kur’an her zaman rehberdir ve vakit sınırlaması yoktur.

FURKAN SURESİ'NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Furkan suresini okuduktan sonra özel bir dua şartı bulunmaz. 74. ayette geçen, “Rabbimiz, bize eşlerimizden ve nesillerimizden göz aydınlığı olacak kimseler lütfet” şeklindeki niyaz çok meşhurdur. Kişi, bu ayeti bitirince aynı manada dua etmeyi sürdürebilir.

Genelde Kur’an okuyanlar, bitirdikten sonra Allah’a hamd eder ve Peygamberimiz’e salavat getirir. Sonra dünya ve ahiret hayırları için niyet edilir. Her dua, samimi kalple yapıldığında değerli görülür.

HER GÜN FURKAN SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ


Kur’an’dan herhangi bir sureyi her gün okumak, imanı taze tutar ve kalbi besler. Furkan suresini düzenli okuyan kişinin kalbine sakinlik ve huzur geldiğine inanılır. Düzenli okuyarak sureyi ezberlemek de kolaylaşır.

Suredeki ayetler, insanı ahlaki açıdan da eğitir. Özellikle Rahman’ın kullarının nitelikleri, kişiye rehber olur. Her gün bu sureyi okuyan, manevi bir bağ kurar ve hayatına yansıtabilme fırsatı bulur.
Furkan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Furkan Suresi meali ve tefsiri - 9

FURKAN SURESİ NE ZAMAN İNDİ?

Furkan suresi, Mekke döneminde indirilen surelerdendir. Nüzul sıralamasında yaklaşık 42. sure olarak kabul edilir. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) peygamberliğin ilk yıllarında gelen bir vahiy olarak değerlendirilir.

Surede müşriklerin itirazları ve tevhidin vurgu düzeyi, Mekke döneminin özelliklerine uygundur. Bazı rivayetlerde üç ayetin Medine’de indiği belirtilir fakat genel kanaat hepsinin Mekke’de indiğidir. Sure, ilk inen sureler arasında olmasa da Mekke’nin ortalarına denk gelir.

FURKAN SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


Genellikle “hatim” denilince Kur’an-ı Kerim’in tamamının okunması anlaşılır. Furkan suresi özelinde ise bazı kişiler bu sureyi belirli sayıda okuyarak dua etme yoluna gider. Resmi bir uygulama olmamasına rağmen, kişi niyetine göre belirli sayıda tekrarlayabilir.

Hatim yaparken abdestli olup düzgün bir kıraatle okumak önemlidir. Her okumadan sonra dua ederek Allah’tan dileyen, manevi kazanç umar. Önemli olan, sureyi anlamını düşünerek ve gönülden okumaktır.
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