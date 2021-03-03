Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük: Mahkemede görüşeceğiz
Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından kendisine ve eşine yöneltilen mesajlar üzerine açıklamalarda bulundu. Merve Büyük, "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere!" dedi.
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03.03.2021 - 12:09
Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından Adem Büyük'ün hakemle ilgili sözleri gündem oldu. Ardından eşi Merve Büyük sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
Merve Büyük, sosyal medyadaki eleştirilerin üzerine "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere!" dedi.
"Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiç birinizde" diyen Merve Büyük, "Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" ifadelerini kullandı.
Merve Büyük bir başka paylaşımında ise, "Eşimin futboluna sallarken dikkat et" sözlerini dile getirdi.
10 yıl önce dünyaevine giren çiftin bu evlilikten iki çocukları dünyaya geldi.
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