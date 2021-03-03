Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük: Mahkemede görüşeceğiz

Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından Adem Büyük 'ün hakemle ilgili sözleri gündem oldu. Ardından eşi Merve Büyük sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Merve Büyük, sosyal medyadaki eleştirilerin üzerine "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere!" dedi.

"Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiç birinizde" diyen Merve Büyük, "Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" ifadelerini kullandı.