Futbolcu Özer Hurmacı'ya eşi Mihriban Hurmacı'dan dayak iddiası: Sen bir canavarsın

Sosyal medyasından açıklama yapan Mihriban Hurmacı şöyle konuştu: "Ben ünlü bir futbolcunun eşiyim, benim de başıma geldi. Ben şiddet gören kadınları görünce, 'Nasıl böyle bir şey olabilir?' diyordum, başıma geldi. Boşanma süreci yaşamıştık, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet gördüm. Üç çocuğum var, evdeyim. Şu an sadece 500 TL param var. Önemli olan kadına olan şiddeti duyurmak. 'Boyamışsın!' diyenler; ben değilim konu sadece, bir sürü kadın var bu durumu yaşayan"