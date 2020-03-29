Futbolcu Paulo Dybala ve sevgilisi corona virüsün etkilerini anlattı

29.03.2020 - 09:59
Geçen hafta corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Juventus'un Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini corona virüsün etkilerini ve nasıl hissettiklerini anlattı.
“NEFES ALMAKTA ZORLANIYORDUM”
23 yaşındaki Paulo Dybala kulübünün YouTube kanalında son durumu ile ilgili şunları anlattı:
"İlk hissetmeye başladığımda 5 dakikada hemen yoruluyordum. Nefes almakta çok zorlanıyordum. Hastalığın semptomlarını çok fazla hissettim. Çok fazla kas ağrısı yaşadım. Şimdi daha iyiyim ve egzersiz yapabiliyorum. Kız arkadaşım Oriana da ben de kendimizi iyi hissediyoruz."
“REÇETELİ VİTAMİN VERDİLER”
Dybala'nın kız arkadaşı Oriana Sabatini de yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şu anda çok iyiyim ama 2-3 gün önce kendini çok kötü hissediyordum. Bize sadece dinlenmemiz gerektiğini söyleyerek bazı reçeteli vitaminler verdiler."
"ATEŞİM HİÇ ÇIKMADI"
"Hastalık önce size grip gibi geliyor. Tüm vücudunuzda acı hissediyorsunuz ve yorgun hissediyorsunuz. Hep ölçtüm ama benim ateşim çıkmadı.”
“CİĞERLERİMDEN GARİP SESLER GELDİ”
"Önce ben ciğerlerimden garip sesler duydum sonra Paulo da aynı şekilde hissettiğini söyledi. Normal grip gibi başlayıp bunları yaşadık. Dokuz gün boyunca karantinada kaldık ve 31 Mart'ta tekrar teste gireceğiz."