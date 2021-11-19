Futbolcu Quincy Promes öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

Haberler 19.11.2021 - 10:27
Rusya ekiplerinden Spartak Moskova’da forma giyen Hollandalı yıldız Quincy Promes hakkında öldürmeye teşebbüsten dava açıldı.
Şubat 2021’de Ajax’tan Spartak Moskova’ya transfer olan Promes, ağır saldırı suçundan da hakim karşısına çıkacak.
Savcılık, 29 yaşındaki futbolcu hakkında öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından hakim karşısına çıkmasına karar verdi.
Hollanda Savcılığı, konu ile ilgili isim vermeden yaptığı yazılı açıklamada futbolcunun, bir aile ferdini bıçakladığından şüphe duyulduğu gerekçesiyle dava açılmasına karar verildiğini duyurdu.
Quincy Promes, Temmuz 2020’de bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakla yaraladıktan sonra, Aralık 2020’de Ajax’ta forma giyerken gözaltına alınmıştı.