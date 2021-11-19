Futbolcu Quincy Promes öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

Hollandalı yıldız futbolcu Quincy Promes, hakkında öldürmeye teşebbüsten dava açıldı.

Haberler 19.11.2021 - 10:27

Futbolcu Quincy Promes öldürmeye teşebbüsten yargılanacak - 1

Rusya ekiplerinden Spartak Moskova’da forma giyen Hollandalı yıldız Quincy Promes hakkında öldürmeye teşebbüsten dava açıldı.


Futbolcu Quincy Promes öldürmeye teşebbüsten yargılanacak - 2

Şubat 2021’de Ajax’tan Spartak Moskova’ya transfer olan Promes, ağır saldırı suçundan da hakim karşısına çıkacak.


Futbolcu Quincy Promes öldürmeye teşebbüsten yargılanacak - 3

Savcılık, 29 yaşındaki futbolcu hakkında öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından hakim karşısına çıkmasına karar verdi.


Futbolcu Quincy Promes öldürmeye teşebbüsten yargılanacak - 4

Hollanda Savcılığı, konu ile ilgili isim vermeden yaptığı yazılı açıklamada futbolcunun, bir aile ferdini bıçakladığından şüphe duyulduğu gerekçesiyle dava açılmasına karar verildiğini duyurdu.


Futbolcu Quincy Promes öldürmeye teşebbüsten yargılanacak - 5

Quincy Promes, Temmuz 2020’de bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakla yaraladıktan sonra, Aralık 2020’de Ajax’ta forma giyerken gözaltına alınmıştı.

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