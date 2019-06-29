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Futbolcular tatilde

Liglerin bitmesinin ardından birçok futbolcu tatillerini yapmaya başladı ve enerji depoluyorlar. İşte yeşil sahanın tanınan yıldızlarının sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatil fotoğrafları...

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    ENES ÜNAL VE SEVGİLİSİ CAPRI'DE
  • 2

    Cengiz Ünder
  • 3

    VIDA VE EŞİ
  • 4

    SERGIO RAMOS VE EŞİ
  • 5

    ARDA TURAN, VOLKAN DEMİREL, BURAK YILMAZ, EMRE BELEZOĞLU VE MALİH MAHMUTOĞLU
  • 6

    LORIUS KARIUS & SOPHIA THOMALLA
  • 7

    ANTHONY MARTIAL
  • 8

    ADEM LJAJIC VE SEVGİLİSİ
  • 9

    SABRİ SARIOĞLU & YAĞMUR SARIOĞLU
  • 10

    YUTO NAGATOMO
  • 11

    ENES ÜNAL VE SEVGİLİSİ CAPRI'DE
  • 12

    SHKODRAN MUSTAFI
  • 13

    İRFAN CAN KAHVECİ VE KIZ ARKADAŞI
  • 14

    AXEL WITSEL VE AİLESİ
  • 15

    CENK TOSUN VE AİLESİ
  • 16

    GRUJIC VE EKİBİ MIKANOS'TA
  • 17

    GERARD DEULOFEU
  • 18

    ANDRE GRAY
  • 19

    KRZYSZTOF PIATEK
  • 20

    HASAN ALİ KALDIRIM, BAHAMALAR'DA
  • 21

    ROBERTO SOLDADO
  • 22

    ZINCHENKO VE SEVGİLİSİ, AMERİKA'DA
  • 23

    ZINCHENKO VE SEVGİLİSİ, AMERİKA'DA
  • 24

    QUARESMA VE AİLESİ
  • 25

    CRISTIANO RONALDO
  • 26

    CRISTIANO RONALDO
  • 27

    ADEM LJAJIC VE SEVGİLİSİ
  • 28

    MATHIEU VALBUENA
  • 29

    MARCAO VE EŞİ
  • 30

    MARTIN LINNES VE KIZI
  • 31

    VIDA VE EŞİ
  • 32

    MARCELO VE EŞİ
  • 33

    YASİN VE HAKAN CAPRI'DE
  • 34

    DONK, IBIZA'DA
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