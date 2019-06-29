Futbolcular tatilde
Liglerin bitmesinin ardından birçok futbolcu tatillerini yapmaya başladı ve enerji depoluyorlar. İşte yeşil sahanın tanınan yıldızlarının sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatil fotoğrafları...
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ENES ÜNAL VE SEVGİLİSİ CAPRI'DE
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Cengiz Ünder
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VIDA VE EŞİ
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SERGIO RAMOS VE EŞİ
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ARDA TURAN, VOLKAN DEMİREL, BURAK YILMAZ, EMRE BELEZOĞLU VE MALİH MAHMUTOĞLU
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LORIUS KARIUS & SOPHIA THOMALLA
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ANTHONY MARTIAL
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ADEM LJAJIC VE SEVGİLİSİ
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SABRİ SARIOĞLU & YAĞMUR SARIOĞLU
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YUTO NAGATOMO
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ENES ÜNAL VE SEVGİLİSİ CAPRI'DE
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SHKODRAN MUSTAFI
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İRFAN CAN KAHVECİ VE KIZ ARKADAŞI
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AXEL WITSEL VE AİLESİ
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CENK TOSUN VE AİLESİ
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GRUJIC VE EKİBİ MIKANOS'TA
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GERARD DEULOFEU
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ANDRE GRAY
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KRZYSZTOF PIATEK
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HASAN ALİ KALDIRIM, BAHAMALAR'DA
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ROBERTO SOLDADO
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ZINCHENKO VE SEVGİLİSİ, AMERİKA'DA
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ZINCHENKO VE SEVGİLİSİ, AMERİKA'DA
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QUARESMA VE AİLESİ
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CRISTIANO RONALDO
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CRISTIANO RONALDO
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ADEM LJAJIC VE SEVGİLİSİ
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MATHIEU VALBUENA
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MARCAO VE EŞİ
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MARTIN LINNES VE KIZI
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VIDA VE EŞİ
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MARCELO VE EŞİ
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YASİN VE HAKAN CAPRI'DE
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DONK, IBIZA'DA