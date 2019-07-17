Futbolcuların yaşlılık halleri (FaceApp)

Sosyal medyanın yeni akımı yüz yaşlandırmasu ünlü futbolculara da uygulandı. İşte yeni trend FaceApp uygulamasıyla futbolcuların ortaya çıkan görüntüleri...
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Burak Yılmaz
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Martin Skrtel
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Atiba Hutchinson
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Emre Belözoğlu
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Fatih Terim
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Ersun Yanal
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Ünal Karaman
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Abdullah Avcı
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Şenol Güneş
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Mohammed Salah
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Lionel Messi
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Cristiano Ronaldo
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Neymar
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Mbaye Diagne
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Cengiz Ünder
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Yılmaz Vural
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Volkan Demirel
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Semih Kaya
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Sadio Mane
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Muslera
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Dorukhan Toköz
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Abdülkadir Ömür
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Selçuk İnan
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Domagoj Vida
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Ozan Tufan
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Eden Hazard
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Hakan Çalhanoğlu
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Sofiane Feghouli
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Garry Rodrigues
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Vedat Muric
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Yusuf Yazıcı
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Eljif Elmas
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Cenk Tosun
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Victor Moses
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Ozan Kabak
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Serdar Aziz
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İrfan Can Kahveci
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Gökhan Gönül
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Kostas Mitroglou
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Enes Ünal
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Miha Zajc
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Antoine Griezmann
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Aykut Kocaman
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Jeremain Lens
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Oğuzhan Özyakup
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Luis Suarez
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Ricardo Quaresma
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Caner Erkin
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Sergio Ramos
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Sergio Agüero
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Karim Benzema
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Roberto Firmino
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Hasan Ali Kaldırım
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Sadık Çiftpınar
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Arda Turan
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Tolgay Arslan
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Mert Günok
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Younes Belhanda
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Sergen Yalçın
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Robinho
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Luyindama
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Marcao
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Nagatomo
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Martin Linnes
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Şener Özbayraklı
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Ryan Donk
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Ryan Babel
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Emre Akbaba
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Zinedine Zidane
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Hamza Hamzaoğlu
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Mehmet Özdilek
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İsmail Kartal
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Rıza Çalımbay
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Erol Bulut