NTV

Futbolcuların yaşlılık halleri (FaceApp)

Sosyal medyanın yeni akımı yüz yaşlandırmasu ünlü futbolculara da uygulandı. İşte yeni trend FaceApp uygulamasıyla futbolcuların ortaya çıkan görüntüleri...

  • 1

    Burak Yılmaz
  • 2

    Martin Skrtel


  • 3

    Atiba Hutchinson
  • 4

    Emre Belözoğlu


  • 5

    Fatih Terim


  • 6

    Ersun Yanal


  • 7

    Ünal Karaman


  • 8

    Abdullah Avcı


  • 9

    Şenol Güneş
  • 10

    Mohammed Salah


  • 11

    Lionel Messi


  • 12

    Cristiano Ronaldo
  • 13

    Neymar


  • 14

    Mbaye Diagne


  • 15

    Cengiz Ünder


  • 16

    Yılmaz Vural
  • 17

    Volkan Demirel


  • 18

    Semih Kaya


  • 19

    Sadio Mane


  • 20

    Muslera


  • 21

    Dorukhan Toköz


  • 22

    Abdülkadir Ömür

  • 23

    Selçuk İnan


  • 24

    Domagoj Vida


  • 25

    Ozan Tufan


  • 26

    Eden Hazard


  • 27

    Hakan Çalhanoğlu


  • 28

    Sofiane Feghouli


  • 29

    Garry Rodrigues


  • 30

    Vedat Muric


  • 31

    Yusuf Yazıcı

  • 32

    Eljif Elmas


  • 33

    Cenk Tosun


  • 34

    Victor Moses


  • 35

    Ozan Kabak


  • 36

    Serdar Aziz


  • 37

    İrfan Can Kahveci


  • 38

    Gökhan Gönül


  • 39

    Kostas Mitroglou


  • 40

    Enes Ünal


  • 41

    Miha Zajc

  • 42

    Antoine Griezmann


  • 43

    Aykut Kocaman


  • 44

    Jeremain Lens
  • 45

    Oğuzhan Özyakup


  • 46

    Luis Suarez


  • 47

    Ricardo Quaresma


  • 48

    Caner Erkin


  • 49

    Sergio Ramos


  • 50

    Sergio Agüero


  • 51

    Karim Benzema


  • 52

    Roberto Firmino


  • 53

    Hasan Ali Kaldırım

  • 54

    Sadık Çiftpınar

  • 55

    Arda Turan


  • 56

    Tolgay Arslan


  • 57

    Mert Günok


  • 58

    Younes Belhanda


  • 59

    Sergen Yalçın


  • 60

    Robinho


  • 61

    Luyindama


  • 62

    Marcao


  • 63

    Nagatomo
  • 64

    Martin Linnes


  • 65

    Şener Özbayraklı


  • 66

    Ryan Donk


  • 67

    Ryan Babel


  • 68

    Emre Akbaba


  • 69

    Zinedine Zidane


  • 70

    Hamza Hamzaoğlu


  • 71

    Mehmet Özdilek


  • 72

    İsmail Kartal

  • 73

    Rıza Çalımbay


  • 74

    Erol Bulut


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