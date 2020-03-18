Futbolun yıldızları evde neler yapıyor? (Liglere corona arası)
Corona virüs önlemleri sebebiyle ara verilen liglerin yıldızları evlerinde zaman geçiyor. Kimisi çalışarak zamanını değerlendirdiği görüntülerini, kimisi de aileleriyle geçirdikleri keyifli anları paylaşıyor. Yıldızların Instagram'a yansıyan ev halleri...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.