Futbolun yıldızları evde neler yapıyor? (Liglere corona arası)

Corona virüs önlemleri sebebiyle ara verilen liglerin yıldızları evlerinde zaman geçiyor. Kimisi çalışarak zamanını değerlendirdiği görüntülerini, kimisi de aileleriyle geçirdikleri keyifli anları paylaşıyor. Yıldızların Instagram'a yansıyan ev halleri...

18.03.2020 - 08:47

SERGIO RAMOS

LIONEL MESSI
ANSU FATI
NEYMAR
DANI CARVAJAL
JULIAN DRAXLER
MESUT ÖZİL
ARKADIUSZ MILIK
AUBAMEYANG
PAULO DYBALA
BENZEMA
ALEXIS SANCHEZ
PAULO DYBALA
ALVARO MORATA
ROBERTO FIRMINO
LEWNDOWSKI
JAN OBLAK
DAVID SILVA
LAUTARO MARTINEZ
CIRO IMMOBILE
ERIK LAMELA
WIJNALDUM

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