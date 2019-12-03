Futbolun yıldızları ve eşleri kırmızı halıda (BallonDor)

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandığı geceye futbol dünyasının yıldızları eşleri veya sevgilileriyle katılarak kırmızı halıda boy gösterdi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı. Paris'in tarihi tiyatro ve opera binası Theatre du Chatelet'de düzenlenen törene futbol dünyasının ünlü isimleri katılarak kırmızı halıda objektiflere poz verdi.

Gecenin sunuculuğunu Didier Drogba ve Sandy Heribert üstlendi. Messi'nin ödül anonsunu ise Drogba yaptı.

Alisson Becker, Natalia Loewe

Matthijs de Ligt AnneKee Molenaar

Robert-Anna Lewandowski

Rike Nooitgedagt  Virgil van Dijk

Lionel Messi Antonella Roccuzzo

Andriy Lunin,  Anastasia Tamazova

Caroline Receveur, Hugo Philip

Estelle Denis, Raymond Domen

Rike Nooitgedagt, Virgil van Dijk

Clarisse Agbegnenou

Wendie Renard

Robert Lewandowski

Ada Hergerberg

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