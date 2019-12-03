Futbolun yıldızları ve eşleri kırmızı halıda (BallonDor)

France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı. Paris'in tarihi tiyatro ve opera binası Theatre du Chatelet'de düzenlenen törene futbol dünyasının ünlü isimleri katılarak kırmızı halıda objektiflere poz verdi.
Gecenin sunuculuğunu Didier Drogba ve Sandy Heribert üstlendi. Messi'nin ödül anonsunu ise Drogba yaptı.
Alisson Becker, Natalia Loewe
Matthijs de Ligt AnneKee Molenaar
Robert-Anna Lewandowski
Rike Nooitgedagt Virgil van Dijk
Lionel Messi Antonella Roccuzzo
Andriy Lunin, Anastasia Tamazova
Caroline Receveur, Hugo Philip
Estelle Denis, Raymond Domen
Rike Nooitgedagt, Virgil van Dijk
Clarisse Agbegnenou
Wendie Renard
Robert Lewandowski
Ada Hergerberg