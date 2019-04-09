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Gaby 4 yaşında dünyanın en çok kazanan 4. Youtuber'ı oldu

Henüz 4 yaşında, ismi Gabriella. Dünya onu Gaby olarak tanıyor. İngiltere'nin en çok kazanan YouTube yıldızı olan Gaby, dünya sıralamasında 4. sıraya yerleşti.

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    İngiltere'nin kuzeyinde yaşayan Letonya asıllı iki çocuk annesi Sabine (28) çocuklarının izledikleri YouTube videolarını taklit ettiklerini fark etti. Bunun üzerine 3 yıl önce kızı Gabriella ve oğlu Alex'e bir YouTube kanalı açtı.

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    Genç kadın, kızının gördüğü ilgi üzerine kanala Toys and Little Gaby (Oyuncaklar ve Küçük Gaby) ismi verdi.

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    Kanalda kızının oyuncak paketlerini açma ve oyun videolarını paylaşmaya başladı.
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    Haftada iki-üç kez video yayınlanan kanalın abone sayısı 10.9 milyonu aştı. İzlenme sayısı ise 3.6 milyarı geçti.
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    Kanalın yıllık kazancı ise 1 milyon sterline (7.4 milyon TL) ulaştı. Bugün 4 yaşında olan Gaby, İngiltere'nin en çok kazanan YouTube yıldızı oldu. Gaby aynı zamanda dünyanın en çok kazanan 4. YouTube yıldızı olmayı başardı. İşte dünyanın en çok kazanan yıldızları:
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    3- Evan

    ABD'de yaşayan 13 yaşındaki Evan da oyuncak değerlendirmeleriyle yılda 1 milyon sterlin kazanıyor. Kanalının abone sayısı 6.1 milyon.
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    2- Family Fun Pack

    ABD California'da 1 ila 12 yaşındaki 6 kardeşin başından geçenleri anlattıkları kanallarının 8 milyon abonesi var. Yılda 3 milyon sterlin kazanıyor.
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    1-Ryan 

    ABD Texas'ta 8 yaşındaki Ryan oyuncak yorumu yaptığı videolarla yılda 17.3 milyon sterlin kazanıyor. Ryan'ın 18.8 milyondan fazla izleyicisi var.
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    Nasıl kazanıyorlar

    -Toys and Little Gaby (Oyuncaklar ve Küçük Gaby) kanalı günde ortalama 11 milyon kez izleniyor.

    -Kanalın yıldızı Gaby'nin ağabeyi Alex, bazı videolarda ona eşlik ediyor

    -Günde 15.3 bin sterlinlik izlenme değerine ulaşıyor

    -Bu değer kanalın aldığı reklamlardan geliyor

    -YouTube'da en çok izlenen içeriklerin yüzde 5'i reklamlardan en yüksek payı alıyor.

    -Günde 50 binden fazla izlenen bir kanalın aylık kazancı 2 ile 3 bin 500 dolar
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