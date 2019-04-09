Gaby 4 yaşında dünyanın en çok kazanan 4. Youtuber'ı oldu
Henüz 4 yaşında, ismi Gabriella. Dünya onu Gaby olarak tanıyor. İngiltere'nin en çok kazanan YouTube yıldızı olan Gaby, dünya sıralamasında 4. sıraya yerleşti.
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1İngiltere'nin kuzeyinde yaşayan Letonya asıllı iki çocuk annesi Sabine (28) çocuklarının izledikleri YouTube videolarını taklit ettiklerini fark etti. Bunun üzerine 3 yıl önce kızı Gabriella ve oğlu Alex'e bir YouTube kanalı açtı.
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Genç kadın, kızının gördüğü ilgi üzerine kanala Toys and Little Gaby (Oyuncaklar ve Küçük Gaby) ismi verdi.
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3Kanalda kızının oyuncak paketlerini açma ve oyun videolarını paylaşmaya başladı.
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4Haftada iki-üç kez video yayınlanan kanalın abone sayısı 10.9 milyonu aştı. İzlenme sayısı ise 3.6 milyarı geçti.
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5Kanalın yıllık kazancı ise 1 milyon sterline (7.4 milyon TL) ulaştı. Bugün 4 yaşında olan Gaby, İngiltere'nin en çok kazanan YouTube yıldızı oldu. Gaby aynı zamanda dünyanın en çok kazanan 4. YouTube yıldızı olmayı başardı. İşte dünyanın en çok kazanan yıldızları:
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63- Evan
ABD'de yaşayan 13 yaşındaki Evan da oyuncak değerlendirmeleriyle yılda 1 milyon sterlin kazanıyor. Kanalının abone sayısı 6.1 milyon.
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72- Family Fun Pack
ABD California'da 1 ila 12 yaşındaki 6 kardeşin başından geçenleri anlattıkları kanallarının 8 milyon abonesi var. Yılda 3 milyon sterlin kazanıyor.
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81-Ryan
ABD Texas'ta 8 yaşındaki Ryan oyuncak yorumu yaptığı videolarla yılda 17.3 milyon sterlin kazanıyor. Ryan'ın 18.8 milyondan fazla izleyicisi var.
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9Nasıl kazanıyorlar
-Toys and Little Gaby (Oyuncaklar ve Küçük Gaby) kanalı günde ortalama 11 milyon kez izleniyor.
-Kanalın yıldızı Gaby'nin ağabeyi Alex, bazı videolarda ona eşlik ediyor
-Günde 15.3 bin sterlinlik izlenme değerine ulaşıyor
-Bu değer kanalın aldığı reklamlardan geliyor
-YouTube'da en çok izlenen içeriklerin yüzde 5'i reklamlardan en yüksek payı alıyor.
-Günde 50 binden fazla izlenen bir kanalın aylık kazancı 2 ile 3 bin 500 dolar