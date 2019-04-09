Gaby 4 yaşında dünyanın en çok kazanan 4. Youtuber'ı oldu

1 İngiltere'nin kuzeyinde yaşayan Letonya asıllı iki çocuk annesi Sabine (28) çocuklarının izledikleri YouTube videolarını taklit ettiklerini fark etti. Bunun üzerine 3 yıl önce kızı Gabriella ve oğlu Alex'e bir YouTube kanalı açtı.





2 Genç kadın, kızının gördüğü ilgi üzerine kanala Toys and Little Gaby (Oyuncaklar ve Küçük Gaby) ismi verdi.

3 Kanalda kızının oyuncak paketlerini açma ve oyun videolarını paylaşmaya başladı.

4 Haftada iki-üç kez video yayınlanan kanalın abone sayısı 10.9 milyonu aştı. İzlenme sayısı ise 3.6 milyarı geçti.

5 Kanalın yıllık kazancı ise 1 milyon sterline (7.4 milyon TL) ulaştı. Bugün 4 yaşında olan Gaby, İngiltere'nin en çok kazanan YouTube yıldızı oldu. Gaby aynı zamanda dünyanın en çok kazanan 4. YouTube yıldızı olmayı başardı. İşte dünyanın en çok kazanan yıldızları:

6 3- Evan



ABD'de yaşayan 13 yaşındaki Evan da oyuncak değerlendirmeleriyle yılda 1 milyon sterlin kazanıyor. Kanalının abone sayısı 6.1 milyon.

7 2- Family Fun Pack



ABD California'da 1 ila 12 yaşındaki 6 kardeşin başından geçenleri anlattıkları kanallarının 8 milyon abonesi var. Yılda 3 milyon sterlin kazanıyor.

8 1-Ryan



ABD Texas'ta 8 yaşındaki Ryan oyuncak yorumu yaptığı videolarla yılda 17.3 milyon sterlin kazanıyor. Ryan'ın 18.8 milyondan fazla izleyicisi var.