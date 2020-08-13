Lady Gaga: Zihinsel sorunlarım var

Guinness Dünya Rekoru, Brit ve Grammy ödülleri gibi sayısız başarıya imza atan Lady Gaga, kullandığı antipsikotik ilaç nedeniyle beynini her zaman kontrol edemediğini itiraf etti.

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13.08.2020 - 07:06

Apple Music’in Beats 1 radyo istasyonunda Zane Lowe’a konuşan 34 yaşındaki şarkıcı, şizofreni ve bipolar hastalıklarında kullanılan bir ilacın kendisine faydalı olduğunu anlattı.

Lady Gaga "Chromarica albümündeki 911 adlı şarkım antipsikotik ilaç hakkında çünkü beynimin yaptıklarını her zaman kontrol edemiyorum. Bu işlemin ortaya çıkmasını önlemek için ilaç almam gerekiyor" dedi.





Lady Gaga sözlerini "Zihinsel sorunlarım olduğunu biliyorum ve bunun bazen beni işlevsiz bir insan haline getirdiğinin de farkındayım” diye sürdürdü.

Gaga’nın zihinsel hastalıklarla mücadelesinin çok genç yaşlarda başladığı biliniyor.





İlk kez geçen yıl Oprah Winfrey’e verdiği röportajda 19 yaşındayken defalarca tecavüze uğradığını anlatan Lady Gaga, bu yüzden travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) ve fibromiyalji hastalığı yaşadığını açıklamıştı. Gaga bir ara belirtilerin çok şiddetli hale geldiğini ve acil servise götürüldüğünde “psikotik bir kopuş” yaşadığını anlatmıştı.

Gaga, “Bu başıma gelen en kötü şeylerden biriydi. Acil servise götürüldüm ve bir pskiyatrist getirdiler. Çığlık atıyordum ve 'Biri gerçek bir doktor getirebilir mi?' diyordum. Neler olduğunu anlamadım, çünkü tüm vücudum uyuşmuştu. Çığlık atıyordum. Sonra psikiyatrist beni sakinleştirdi ve bana ilaç verdi" ifadelerini kullanmıştı.