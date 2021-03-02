Gal Gadot üçüncü çocuğuna hamile

ntv.com.tr 02.03.2021 - 08:13
"BAŞLIYORUZ"
Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot, dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Kızları Alma (9), Maya (3) ve eşi Jaron Varsano ile fotoğrafını paylaşarak, “İşte yine başlıyoruz” notunu yazdı. Fotoğrafta ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.
ALTIN KÜRE'DE SAHNEDEYDİ
Önceki gece 78. Altın Küre Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film’i açıklamak üzere sahneye çıkan Gadot, Givenchy imzalı beyaz mini elbisesiyle göbeğini gizledi.
35 yaşındaki İsrailli oyuncu, Yaron Versano ile 2008 yılında evlendi. 2017’de ikinci bebeğini dünyaya getirdiğinde, “Ve artık dört kişiyiz. Maya burada. Çok mutlu hissediyorum” demişti.
ÇOCUKLARININ YÜZÜNÜ İK KEZ FİLMDE GÖSTERDİ
Gadot’nun geçen yıl vizyona giren Wonder Woman 1984 filminde eşi ve iki kızına da rol verdiği fark edilmişti. Ailesine filmde figüran olarak yer vermesi, Gadot'nun kızlarının yüzünü ilk gösterişi olmasıyla da bir ilkti. Çünkü ünlü yıldız bugüne dek hep sosyal medya paylaşımlarında çocuklarının yüzlerini emojilerle kapatıyordu.
"İKİ YIL ASKERLİK YAPTIM"
Gadot, 2016’da verdiği bir röportajda, "İsrail'de iki yıl askerlik yaptım. Askerlerin spor eğitmeniydim. Çatışmaya hiç katılmadım. Ülkemi çok seviyorum. İsrail halkını çok seviyorum. Annemle babam askerlik yaparken “Umarım evlatlarımız yapmak zorunda kalmaz” diye dua etmişler, şimdi ben aynı şeyi kızım için diliyorum. Artık o bölgede huzur içinde birlikte yaşanmasını istiyorum” demişti.