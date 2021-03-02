Gal Gadot üçüncü çocuğuna hamile

"İKİ YIL ASKERLİK YAPTIM"

Gadot, 2016’da verdiği bir röportajda, "İsrail'de iki yıl askerlik yaptım. Askerlerin spor eğitmeniydim. Çatışmaya hiç katılmadım. Ülkemi çok seviyorum. İsrail halkını çok seviyorum. Annemle babam askerlik yaparken “Umarım evlatlarımız yapmak zorunda kalmaz” diye dua etmişler, şimdi ben aynı şeyi kızım için diliyorum. Artık o bölgede huzur içinde birlikte yaşanmasını istiyorum” demişti.