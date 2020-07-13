Galataport İstanbul nerede? Survivor'ın finalinin yapılacağı Galataport'a nasıl gidilir?

ntv.com.tr 13.07.2020 - 21:48
Galataport Projesi nedir, nerede inşa ediliyor?
survivor 2020 finalinin ev sahibi İstanbul'un en önemli ulaşım ve taşıma alanlarından olan Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki 1.2 kilometrelik sahil şeridine inşaa edilen Galataport bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir.
Galataport Projesi kime ait?
Galataport Doğuş Grubu ve Bilgili Holding’in ortak projesi.
Galataport'a nasıl gidilir?
Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır. Terminal alanı için üç ayrı araç girişi inşa edilecek. Doğudaki ve batıdaki kapılar ana giriş-çıkış hizmetleri verirken, kuzeydekinin vale amaçlı kullanılması hedefleniyor.
Projenin en önemli ayaklarından biri de kruvaziyer limanı. Yeni terminal, dünyada ilk kez uygulanacak bir teknik ile zemin altında toplam 29.000 m2’de kurgulanıyor. İlk gemi, 5 Nisan 2020’de Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı’na demir atacak, şehir ve ülke turizminde yeni bir sayfa açılacak.
YILDA 1.5 MİLYON ZİYARETÇİ
Otelleriyle, kafeleriyle, restoranlarıyla ‘turizm kompleksi’ diye nitelendirilen yeni limanın, İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazandıracağı hesaplanıyor.
1 MİLYAR DOLARLIK KATKI
Ziyaretçilerin Türkiye turizm ekonomisine yılda en az 1 milyar dolar getireceği hesaplanıyor.
2 MÜZE, 14 BİN METREKARE REKREASYON ALANI
200 yıldır halka kapalı olan 1.2 kilometrelik sahil şeridi halka açılacak.
29 BİN METREKARELİK TERMİNAL
Dünyada ilk kez kurgulanan kapak sistemiyle ve buna bağlı yer altında 29 bin metrekarelik terminal hizmete sokularak modern bir liman inşa edilmekte.
30 BİN METREKARE PEYZAJ ALANI
Yeme-içme noktası olarak hesaplanan 250 adet alan ve 30 bin metrekarelik alanda binlerce ağaç yer alacak
İSTANBUL MODERN İÇİN 45 MİLYON DOLAR
Yapımı için 45 milyon dolar harcanan İstanbul Modern müzesi için 10 bin metrekarelik alan
2 BİN 300 ARAÇLIK YER ALTI OTOPARKI
Otopark yapımı için kullanılması planlanan 67 bin ton demir tonajı ile 10 adet Eyfel Kulesi inşa edilebilir.