Galataport İstanbul nerede? Survivor'ın finalinin yapılacağı Galataport'a nasıl gidilir?

Survivor finaline de ev sahipliği yapacak otelleriyle, kafeleriyle, restoranlarıyla ‘turizm kompleksi’ diye nitelendirilen Galataport’un İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazandıracağı hesaplanıyor. Dünyada ilk kez kapak sisteminin uygulanacağı Galataport tam kapasite ile faaliyete başladığı zaman yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Peki Galataport Projesi (Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanı) nerede? Galataport Projesinin içinde neler olacak? Galataport Projesinde son durumu nedir? Galataport Projesinin sahibi kim? Galataport Projesinin açılış tarihi ne zaman? İşte tüm merak edilenler…

ntv.com.tr 13.07.2020 - 21:48

Galataport İstanbul nerede? Survivor'ın finalinin yapılacağı Galataport'a nasıl gidilir? - 1

Galataport Projesi nedir, nerede inşa ediliyor?

survivor 2020 finalinin ev sahibi İstanbul'un en önemli ulaşım ve taşıma alanlarından olan Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki 1.2 kilometrelik sahil şeridine inşaa edilen Galataport bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir. 

Galataport İstanbul nerede? Survivor'ın finalinin yapılacağı Galataport'a nasıl gidilir? - 2
Galataport Projesi’nin içinde neler olacak?

Projenin asıl amacının kruvaziyer terminali ve ona hizmet eden bekleme alanları, biletleme kontuarlarının oluşturulmasıdır. Bunun yanı sıra devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran, kapalı otopark gibi ticari işletmeler halkın kullanımına sunulacaktır. Projenin sahasında barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi ile projenin İstanbul’un yeni kültür-sanat merkezi olması hedefleri arasındadır. Dünyanın en büyük cruise gemilerine ev sahipliği etmesi hedeflenen projede yolcuların pasaport kontrol ve gümrük işlemleri de yapılabilecek.
Galataport İstanbul nerede? Survivor'ın finalinin yapılacağı Galataport'a nasıl gidilir? - 3

Galataport Projesi kime ait?

Galataport Doğuş Grubu ve Bilgili Holding’in ortak projesi.

Galataport'a nasıl gidilir?

Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır. Terminal alanı için üç ayrı araç girişi inşa edilecek. Doğudaki ve batıdaki kapılar ana giriş-çıkış hizmetleri verirken, kuzeydekinin vale amaçlı kullanılması hedefleniyor.

Galataport İstanbul nerede? Survivor'ın finalinin yapılacağı Galataport'a nasıl gidilir? - 4

DÜNYADA İLK KEZ UYGULANACAK TEKNİK

Projenin en önemli ayaklarından biri de kruvaziyer limanı. Yeni terminal, dünyada ilk kez uygulanacak bir teknik ile zemin altında toplam 29.000 m2’de kurgulanıyor. İlk gemi, 5 Nisan 2020’de Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı’na demir atacak, şehir ve ülke turizminde yeni bir sayfa açılacak.

Galataport İstanbul nerede? Survivor'ın finalinin yapılacağı Galataport'a nasıl gidilir? - 5

PENİNSULA GRUBU İLE ORTAKLIK

Ayrıca, proje bünyesinde tarihi binaların restore edilmesi ile geliştirilen 177 odalı Peninsula İstanbul da yer alıyor. 1928’de kurulan ve dünyada sadece 10 seçkin lokasyonda bulunan Hong Kong menşeili Peninsula Grubu, adıyla örtüşen bir şekilde İstanbul’da tarihi yarımadanın tam karşısında yeni otelini açacak.
Galataport İstanbul nerede? Survivor'ın finalinin yapılacağı Galataport'a nasıl gidilir? - 6

RAKAMLARLA GALATAPORT

YILDA 1.5 MİLYON ZİYARETÇİ

Otelleriyle, kafeleriyle, restoranlarıyla ‘turizm kompleksi’ diye nitelendirilen yeni limanın, İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazandıracağı hesaplanıyor.

1 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Ziyaretçilerin Türkiye turizm ekonomisine yılda en az 1 milyar dolar getireceği hesaplanıyor. 

2 MÜZE, 14 BİN METREKARE REKREASYON ALANI

200 yıldır halka kapalı olan 1.2 kilometrelik sahil şeridi halka açılacak.

Galataport İstanbul nerede? Survivor'ın finalinin yapılacağı Galataport'a nasıl gidilir? - 7

29 BİN METREKARELİK TERMİNAL


Dünyada ilk kez kurgulanan kapak sistemiyle ve buna bağlı yer altında 29 bin metrekarelik terminal hizmete sokularak modern bir liman inşa edilmekte.

30 BİN METREKARE PEYZAJ ALANI

Yeme-içme noktası olarak hesaplanan 250 adet alan ve 30 bin metrekarelik alanda binlerce ağaç yer alacak

İSTANBUL MODERN İÇİN 45 MİLYON DOLAR

Yapımı için 45 milyon dolar harcanan İstanbul Modern müzesi için 10 bin metrekarelik alan

2 BİN 300 ARAÇLIK YER ALTI OTOPARKI

Otopark yapımı için kullanılması planlanan 67 bin ton demir tonajı ile 10 adet Eyfel Kulesi inşa edilebilir.

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