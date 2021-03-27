Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde

Radamel Falcao, Marcao ve Saracchi, milli arada Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek vahşi hayvanların da yer aldığı bir çiftliği ziyaret etti. Aslan ayı, yılan ve timsahların olduğu çiftlikte vakit geçiren futbolcular, hayvanlarla fotoğraf çektirdi.

27.03.2021 - 08:45

Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 1
Galatasaraylı futbolcular Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. İşte üç futbolcunun vahşi hayvanların yer aldığı çiftlik ziyaretinden fotoğraflar...
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 2
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 3
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 4
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 5
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 6
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 7
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 8
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 9
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 10
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 11
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 12
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 13
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 14
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 15
Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde - 16

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