Game of Thrones benzetmesi tartışma yarattı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ırkçılık karşıtlığının sembollerinden olan diz çökme hareketini, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin sahnelerine benzetti. Raab'ın benzetmesi İngiltere'de tartışma yarattı.

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20.06.2020 - 09:57

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, diz çökme hareketiyle ilgili olarak, "Bilmiyorum belki başka bir tarihi anlamı vardır ama bana Game of Thrones dizisini anımsatıyor" ifadesini kullandı.







İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, "Futbolcular gibi diz çöker miydiniz?" sorusuna yanıt verirken, bu hareketin kendisine "itaat etme, boyun eğme" hissi verdiğini söyledi.







Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Dışişleri Sözcüsü Lisa Nandy, Game of Thrones karşılaştırması için "Küstah ve ciddiyetsiz" dedi.







İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer ise, Raab'ın "pişman" olduğunu düşündüğünü söyledi.







Dominic Raab, tartışma yaratan ifadesi ile ilgili Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı ama özür dilemedi. Raab sadece diz çöken insanlara saygı duyduğunu söyledi.







Bir sembol olarak diz çökme, ABD'de ırkçılık karşıtlı hareketin önderlerinden Martin Luther King'e uzanıyor. King, 1965 yılında siyahların oy hakkı için Selma'da yapılan bir yürüyüşte diz çökmüştü.



ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta beyaz polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülen George Floyd anmalarıyla bu sembol dünyaya yayılmış durumda.



Son olarak 100 gün sonra yeniden başlayan İngiltere Premier Ligi'nde futbolcular ve hakemler başlama düdüğü ile 10 saniye diz çöktü.