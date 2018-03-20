“Game of Thrones”, Disney tarafından yayınlanan bir çizgi film olsaydı karakterler nasıl görünürdü?
ntv.com.tr
Brezilya’da bir animasyon stüdyosu, dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisini Disney’in dünyasına taşıdı.
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1“Game of Thrones’, Disney tarafından yayınlanan bir çizgi film olsaydı karakterler nasıl görünürdü?” sorusuna cevap arayan Brezilya’daki Combo Estudio, dizinin karakterlerini yeniden yorumladı.
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Fernando Mendonca ve Andersan Mahanski tarafından yapılan illüstrasyonlar, dizinin hayranları tarafından oldukça beğenildi.
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İşte Game of Trones karakterlerinin Disney versiyonları...
Deanerys Targaryen
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4Night King
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5Arya Stark ve Tazı
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6Oberyn ve Dağ
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7Melisandre
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8Bran Stark ve Hodor
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9Lord Varys
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10Tyrion Lannister