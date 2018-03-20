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“Game of Thrones”, Disney tarafından yayınlanan bir çizgi film olsaydı karakterler nasıl görünürdü?

ntv.com.tr

Brezilya’da bir animasyon stüdyosu, dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisini Disney’in dünyasına taşıdı.

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    “Game of Thrones’, Disney tarafından yayınlanan bir çizgi film olsaydı karakterler nasıl görünürdü?” sorusuna cevap arayan Brezilya’daki Combo Estudio, dizinin karakterlerini yeniden yorumladı.
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    Fernando Mendonca ve Andersan Mahanski tarafından yapılan illüstrasyonlar, dizinin hayranları tarafından oldukça beğenildi.

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    İşte Game of Trones karakterlerinin Disney versiyonları...

    Deanerys Targaryen

  • 4

    Night King
  • 5

    Arya Stark ve Tazı
  • 6

    Oberyn ve Dağ
  • 7

    Melisandre
  • 8

    Bran Stark ve Hodor
  • 9

    Lord Varys
  • 10

    Tyrion Lannister
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