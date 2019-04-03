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Game of Thrones ekibi buluştu (Sibel Kekilli sürprizi)

ntv.com.tr

Dün New York'ta akşam yemeğinde buluşan Game of Thrones ekibinin sürpriz ismi Sibel Kekilli oldu.

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    Game of Thrones dizisinin oyuncuları dün New York’ta bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

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    Dizinin halihazırda son sezonda rol almaya devam eden oyuncuları ile önceki sezonlarda ayrılan oyuncuları Marea Restaurant’da buluştu.

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    Kit Harington, Peter Dinklage, Natalie Dormer, Maisie Williams, Carice van Houten, yazar George R.R. Martin’in katıldığı gecenin sürpriz ismi Sibel Kekilli oldu.

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    Dizide canlandırdığı Shae karakteri öldürülen Sibel Kekili’nin Game of Thrones macerası dördüncü sezonun bitişiyle sona ermişti.

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    Sekizinci ve final sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan dizinin prömiyer tarihi 14 Nisan.

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    İşte Game of Thrones ekibinin akşam yemeği buluşmasına giderken objektiflere yansıyan kareleri...

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