Game of Thrones nedeniyle yöneticilere ‘hastalık izni’ uyarısı
Game of Thrones 8. sezon birinci bölüm yayınının ABD ile saat farkı nedeniyle pek çok ülkede iş saatine denk gelmesi, çalışanların ‘hastalık’ bahanesiyle izin alacakları beklentisini yarattı.
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Game of Thrones’un 8. sezon birinci bölümü, Türkiye saatiyle bugün sabaha karşı 4’te yayınlandı. Dizinin hayranları, aylardır merakla bekledikleri final sezonunu ABD yayını ile aynı anda seyretmek için uykusuz kalmayı göze aldı.
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Avustralya’da ise dizi, bazı eyaletlerde sabah 9’da bazı eyaletlerde ise saat farkı nedeniyle 11’de yayınlandı. Bu durum, Avustralya’da çalışanların işe gidişlerini aksatmalarına yol açtı.
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Avustralya’da yöneticiler, Game of Thrones’un final sezonu öncesi, çalışanların büyük bir kısmının pazartesi sabahı hastalık izni kullanacağı konusunda uyarıldı.
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Ülkenin en büyük hukuk bürolarından Slater and Gordon’un avukatı Daniel Stojanoski, çalışanlara işlerini riske atmamak için hasta olduklarını söylemeleri yerine yıllık izin almaları tavsiyesinde bulundu.
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İngiltere’de yapılan bir anket, çalışanların yüzde 6’sının, yani ortalama 3.1 milyon kişinin bugün hastalık izni almasının beklendiğini vurguladı.
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TV Tonight adlı blogun İngiliz yazarı David Knox da “Eğer iş arkadaşınız bugün işe gelmediyse büyük ihtimalle Westerositis hastalığına yakalanmıştır ve bu hastalık birkaç hafta boyunca nüksedebilir” dedi.
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George R. R. Martin'in kitabından uyarlanan ve 2011 yılından bu yanan yayınlanan Game of Thrones, Westeros adlı hayali bir bir dünyada geçiyor. Diziyi izleyebilmek için hasta olduğunu iddia ederek işe gelemeyen kişilerin ‘Westerositis’ hastalığına yakalandığı esprileri yapılıyor.