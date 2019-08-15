Game of Thrones oyuncusu Josephine Gillan'dan yardım çağrısı
Game of Thrones oyuncusu Josephine Gillan, İsrailli çocuk esirgeme yetkililerinin 8 aylık kızını elinden aldığını iddia ederek yardım istedi.
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Game of Thrones'ta Marei rolünü canlandıran Josephine Gillan, doğum sonrası depresyon tedavisi gördüğü sırada bebeğini bakması için yakın bir arkadaşına bıraktığını ifade etti.
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Yasal masraflarla ilgili destek almak için başvuru yaptığını ifade eden Gillan "Üç gece önce sosyal hizmetler gece saat 00.30’da geldi!" ifadelerini kullandı.
Gillan, gece yarısı bebeğini alan yetkilileri o sırada bağıran komşuları ve hıçkırarak ağlayan bir kadını gösteren videoyu da Twitter hesabından paylaştı.
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"Polisle birlikte kızımı kaçırarak onu başka bir aileye götürdüler! Kızımı görmeme ya da onunla bağlantı kurmama izin verilmiyor! Nerede olduğuna dair en ufak bir fikrim yok" diye konuşan Gillan “O sırada orada değildim. Bu kesinlikle korkunç. Ne ben ne de kızıma bakan arkadaşım yanlış bir şey yaptık" sözlerini dile getirdi.
Yetkililer kararın bebek için en iyisi olduğunu iddia ederek bebeği koruyucu aileye verdi.
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The Times of Israel’e açıklamada bulunan İsrail’in Sosyal İşler ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davanın İngiliz sosyal hizmet yetkilileriyle irtibat halinde olan bakanlığın uluslararası departmanının da içinde bulunduğu pek çok birim tarafından incelendiğini belirtti.
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Bebeğini yeniden görmek istediğini söyleyen İngiliz asıllı İsrailli oyuncu bebeğinin doğmasının ardından geçen yıl İsrail’e gitmişti.