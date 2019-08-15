Game of Thrones oyuncusu Josephine Gillan'dan yardım çağrısı

Yasal masraflarla ilgili destek almak için başvuru yaptığını ifade eden Gillan "Üç gece önce sosyal hizmetler gece saat 00.30’da geldi!" ifadelerini kullandı. Gillan, gece yarısı bebeğini alan yetkilileri o sırada bağıran komşuları ve hıçkırarak ağlayan bir kadını gösteren videoyu da Twitter hesabından paylaştı.

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"Polisle birlikte kızımı kaçırarak onu başka bir aileye götürdüler! Kızımı görmeme ya da onunla bağlantı kurmama izin verilmiyor! Nerede olduğuna dair en ufak bir fikrim yok" diye konuşan Gillan “O sırada orada değildim. Bu kesinlikle korkunç. Ne ben ne de kızıma bakan arkadaşım yanlış bir şey yaptık" sözlerini dile getirdi.



Yetkililer kararın bebek için en iyisi olduğunu iddia ederek bebeği koruyucu aileye verdi.





