Game of Thrones yıldızı Sophie Turner anne oldu

Tuner ayrıca, “Her şey lehime işliyor gibi görünüyor. Çünkü Joe tam bir sosyal kelebek, onu eve kapatmak ve sadece benimle zaman geçirmesi için mücadele ediyorum. Karantinada olmak onun için hapiste olmak gibi ama benim için harika” ifadesini kulanmıştı.