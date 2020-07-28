Game of Thrones yıldızı Sophie Turner anne oldu

Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile evli olan Game of Thrones yıldızı İngiliz oyuncu Sophie Turner'ın bebeği oldu. Kız bebeğin adı henüz açıklanmadı.

ntv.com.tr 28.07.2020 - 12:04

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner anne oldu - 1
Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas ile birlikte ilk bebeklerine kavuştu.
Game of Thrones yıldızı Sophie Turner anne oldu - 2

Ünlü çiftin geçen hafta çarşamba günü dünyaya gelen bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki Turner ile 30 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, çocuklarının adını açıklamadı.

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner anne oldu - 3

Yeni anne Turner ile Jonas Brother müzik grubu üyesi Joe Jonas, geçen yıl evlendi. Turner’ın hamile olduğu haberi şubat ayında ortaya çıktı.

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner anne oldu - 4

Hamilelikle ilgili haberleri gizli tutmaya çalışan çift, sık sık yürüyüş yaparken görüntülendi. Corona virüs salgınında da maske önlemi alarak, köpekleriyle birlikte yürüyüş yaparken paparazzilerin objektifine takıldı.

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner anne oldu - 5

Karantina döneminde Conan O’Brien’e konuşan Turner, “Ben içe dönük biriyim ve tam bir ev kuşuyum. Tüm gün evde kalabilseydim bu benim için mükemmel olurdu. Günde bir kez köpeğimi gezdirmek için evden çıkıyorum, hepsi bu. İnsanların evde kalırken ne kadar zorlandıklarını anlıyorum ama osyal mesafeyi korumada neden başarılı olmadıklarını anlamıyorum” demişti.

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner anne oldu - 6

Tuner ayrıca, “Her şey lehime işliyor gibi görünüyor. Çünkü Joe tam bir sosyal kelebek, onu eve kapatmak ve sadece benimle zaman geçirmesi için mücadele ediyorum. Karantinada olmak onun için hapiste olmak gibi ama benim için harika” ifadesini kulanmıştı.

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