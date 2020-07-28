Game of Thrones yıldızı Sophie Turner anne oldu

ntv.com.tr 28.07.2020 - 12:04
Ünlü çiftin geçen hafta çarşamba günü dünyaya gelen bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki Turner ile 30 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, çocuklarının adını açıklamadı.
Yeni anne Turner ile Jonas Brother müzik grubu üyesi Joe Jonas, geçen yıl evlendi. Turner’ın hamile olduğu haberi şubat ayında ortaya çıktı.
Hamilelikle ilgili haberleri gizli tutmaya çalışan çift, sık sık yürüyüş yaparken görüntülendi. Corona virüs salgınında da maske önlemi alarak, köpekleriyle birlikte yürüyüş yaparken paparazzilerin objektifine takıldı.
Karantina döneminde Conan O’Brien’e konuşan Turner, “Ben içe dönük biriyim ve tam bir ev kuşuyum. Tüm gün evde kalabilseydim bu benim için mükemmel olurdu. Günde bir kez köpeğimi gezdirmek için evden çıkıyorum, hepsi bu. İnsanların evde kalırken ne kadar zorlandıklarını anlıyorum ama osyal mesafeyi korumada neden başarılı olmadıklarını anlamıyorum” demişti.
Tuner ayrıca, “Her şey lehime işliyor gibi görünüyor. Çünkü Joe tam bir sosyal kelebek, onu eve kapatmak ve sadece benimle zaman geçirmesi için mücadele ediyorum. Karantinada olmak onun için hapiste olmak gibi ama benim için harika” ifadesini kulanmıştı.