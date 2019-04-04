Game Of Thrones'un 8. sezonu prömiyerinde şıklık yarışı
HBO Çarşamba gecesi New York'ta Game Of Thrones'un 8. sezonu için büyük bir prömiyer gerçekleştirdi. İşte Gamo of Throne yıldızlarının dizideki kostümleri ve zırhları olmadan kırmızı halı stilleri
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1Julius Bjornsson ve Kelsey Henson
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2Maisie Williams ve Sophie Turner
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3Gwendoline Christie
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4Peter Dinklage ve eşi Erica Schmidt
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5Andrea Savage
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6
Bridget Everett ve misafiri
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7
Sibel Kekilli
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8
Rosie O'Donnell ve Elizabeth Rooney
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9
Esme Bianco
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10
Richard Dormer
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11
Kristofer Hivju ve eşi Gry Molvær Hivju
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12
Dascha Polanco
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13Rose Leslie ve Kit Harington
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14Natalie Dormer
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15
Pedro Pascal ve Indira Varma
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16Nathalie Emmanuel
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17Emilia Clarke
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18Lisa Bonet ve Jason Momoa
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19
Jack Gleeson
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20
Sophie Turner ve Nick Jonas
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21Pilou Asbaek
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22Camille O'Sullivan ve Aidan Gillen
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23Charles Dance
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24Williams-Paisley ve eşi Brad Paisley
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25
Maisie Williams
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26Nikolaj Coster-Waldau
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27
Carice van Houten
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28
Iain Glen
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29
Amanda Peet ve Sarah Paulson
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30Alfie Allen
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31Rosie O'Donnell
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32Kristian Nairn ve misafiri
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33George R. R. Martin