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Game Of Thrones'un 8. sezonu prömiyerinde şıklık yarışı

HBO Çarşamba gecesi New York'ta Game Of Thrones'un 8. sezonu için büyük bir prömiyer gerçekleştirdi. İşte Gamo of Throne yıldızlarının dizideki kostümleri ve zırhları olmadan kırmızı halı stilleri

  • 1

    Julius Bjornsson ve Kelsey Henson
  • 2

    Maisie Williams ve Sophie Turner
  • 3

    Gwendoline Christie
  • 4

    Peter Dinklage ve eşi Erica Schmidt
  • 5

    Andrea Savage
  • 6

    Bridget Everett ve misafiri

  • 7

    Sibel Kekilli

  • 8

    Rosie O'Donnell ve Elizabeth Rooney

  • 9

    Esme Bianco

  • 10

    Richard Dormer

  • 11

    Kristofer Hivju ve eşi Gry Molvær Hivju

  • 12

    Dascha Polanco

  • 13

    Rose Leslie ve Kit Harington
  • 14

    Natalie Dormer
  • 15

    Pedro Pascal ve Indira Varma

  • 16

    Nathalie Emmanuel
  • 17

    Emilia Clarke
  • 18

    Lisa Bonet ve Jason Momoa
  • 19


    Jack Gleeson
  • 20

    Sophie Turner ve Nick Jonas

  • 21

    Pilou Asbaek
  • 22

    Camille O'Sullivan ve Aidan Gillen

  • 23

    Charles Dance
  • 24

    Williams-Paisley ve eşi Brad Paisley
  • 25

    Maisie Williams

  • 26

    Nikolaj Coster-Waldau
  • 27

    Carice van Houten

  • 28

    Iain Glen

  • 29

    Amanda Peet ve Sarah Paulson

  • 30

    Alfie Allen

  • 31

    Rosie O'Donnell

  • 32

    Kristian Nairn ve misafiri
  • 33

    George R. R. Martin
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